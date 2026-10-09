Sogni giallorossi. Gasp pronto per la storia. La Roma per restare prima

Friedkin, Everton in vendita: "Stiamo valutando la cessione del club. È tempo di pensare al prossimo capitolo" (COMUNICATO)

ott 09, 8:49

Il Friedkin Group ha deciso di mettere in vendita l'Everton. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese. La proprietà statunitense è quindi alla ricerca dell'acquire...