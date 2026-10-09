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Amichevole con la Sorianese. Mora-Pellegrini: è ballottaggio per domenica

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
mora
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Dopo aver riaccolto tutti i nazionali, Gasperini è riuscito nell'intento di giocare un'amichevole prima della ripresa del campionato. A Trigoria ieri mattina è arrivata la Sorianese (Eccellenza) per un test a porte chiuse. [...]
Alle spalle di Dybala e Malen hanno agito prima Mora e poi Pellegrini: i due si contendono una maglia dal 1' a Como. In mediana, De Roon farà coppia con Koné, dietro spazio al trio Mancini, Ndicka e Hermoso.
(corsera)

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