Da Liberali a Pisilli e Mora: Cesc e Gasp volano con i ragazzi

Gli Under 23 spingono Como e Roma: sono le big con l'età media più bassa del campionato. Dire che il calcio italiano fatichi a lanciare i giovani è ormai un luogo comune smentito dai fatti. La recente qualificazione dell'Under 21 di Baldini all'Europeo 2027, sigillata dallo strepitoso 6-2 alla Polonia, dimostra che il talento a disposizione c'è ed è di primissimo livello. La sfida del Sinigaglia tra Como e Roma diventa così la perfetta prosecuzione di questo momento, mettendo di fronte due club per cui la linea verde è una risorsa strutturale. (...) Nel Como di questo inizio stagione brillano i trequartisti a fianco di Paz: Diao e Baturina, entrambi già a quota tre gol in stagione. Nello stesso reparto, prezioso sarà l'apporto di Liberali, tornato a Mozzate galvanizzato dall'esordio nell'Under 21 Fabregas sulla fascia mancina valorizza competizione con la spinta di Valle e quella del nuovo brasiliano Kaiki, rispettivamente 22 e 23 armi. Il centro della difesa è or-mai dall'anno scorso blindato con Jacobo Ramon, classe 2005, anche lui tornato carico dall'Under 21 spagnola con due gol in tre partite. Mentre davanti un altro potenziale ancora parzialmente inespresso è quello di Rodriguez. La Roma risponde con un progetto speculare. Il riferimento è Pisilli, stabilmente inserito nelle rotazioni. Dietro di lui, Gasperini mette in mostra un pacchetto under 23 ricco di alternative: profili di prospettiva come Mora e Lulli sugli esterni, la spinta di Wesley sulla sinistra, la solidità di Ghilardi in difesa e le varianti offensive ai totem Malen-Dybala rappresentate da Castro e Soulé. Il ricambio generazionale passa da qui.

(gasport)