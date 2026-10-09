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Mora c’è e si prende la scena. Ora è in pole per la trequarti

La penna degli Altri
di gabrielechianello
mora
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Venti gol alla Sorianese tanto per non perdere il ritmo e prepararsi al meglio alla sfida di domenica contro il Como. Ieri mattina la Roma ha svolto un test amichevole a porte chiuse a Trigoria (…) Il risultato finale è stato di 20-0. Un modo per ripartire dopo la lunga sosta ma soprattutto per permettere a Gasperini di testare le condizioni dei reduci dalle nazionali, fatta eccezione per gli argentini Soulé, Balerdi e Castro che hanno svolto lavoro defaticante dopo il lungo viaggio. In campo c'erano, invece, Wesley e Malen ormai recuperati.
A convincere Gasp, però, è stato Rodrigo Mora che ora è in pole nella corsa alla terza maglia in attacco. Il motivo è anche tattico. Fabregas, infatti, gioca con la difesa a 4 così come Fiorentina e Atalanta, le due partite in cui Mora è partito titolare. Il portoghese (…) potrebbe essere la carta giusta per bloccare la costruzione dal basso del Como che ha trovato molte difficoltà contro il Frosinone. Non a caso i ciociari sono primi in A con la Roma per intensità di pressing. In campo si è rivisto anche Koné, che ha fatto coppia con De Roon, mentre a sinistra è favorito Molina che – come Dybala – ha rinunciato alla festa di Messi e si è allenato regolarmente in queste settimane. Ancora out Cristante che proverà a tornare tra i convocati contro il Real Madrid.
(Gasport)

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