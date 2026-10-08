Paz e Dybala, fantasia al Sinigaglia. Como-Roma passa dai tiri mancini

Sarà un mezzogiorno di fuoco, quando domenica Como e Roma
scenderanno in campo alle 12.30 al Sinigaglia. In panchina Fabregas e Gasperini
, sul terreno di gioco diverse le sfide come quella fra Konè e Da Cunha
, centrocampisti della Francia di Zidane, oppure quella fra Nico Paz e Paulo Dybala
. I percorsi di avvicinamento alla partita dei due giocatori sono stati completamente diversi. Dybala
e Moli-non hanno avuto il permesso della società giallorossa per partecipare alla partita d'addio alla nazionale di Leo Messi, contro il Benin al Monumental di Buenos Aires. Sono rimasti a Trigoria do-e si sono allenati per tutto il periodo della sosta. Nico Paz ha invece giocato e segnato, anche nell'ultima sfida, 3-0 e seconda rete firmata dal 10 lariano con un gran sinistro a giro. (...) Già in passato Fabregas aveva schierato dall'inizio l'argentino, con solo mezzo allenamento insieme ai compagni alle spalle, spiegandone la motivazione: «Mi è successo più volte da giocatore, di andare subito in campo dopo un volo transoceanico e non vedevo l'ora di giocare. Giocare in nazionale ti motiva tantissimo e hai voglia di tornare nel tuo club, per trasmettere tutta quel-la energia. Se uno non ha pro-blemi fisici, non vedo il motivo perchè non possa giocare». Da quando il Como è tornato in Serie A, in queste ultime due sta-gioni, le sfide fra Como e Roma si sono sempre risolte a favore della squadra di casa: al Sinigaglia il Como ha vinto 2-0 e 2-1 e perso quelle all'Olimpico 0-1 e 1-2. Paz e Dybala si sono affrontati al Sinigaglia solo nella prima partita vinta dai lariani, con due reti segnate nel recupero da Gabrielloni e proprio da Paz allo scadere, arrivate quando Ranieri ha tolto Dybala e Fabregas inserito Gabrielloni al 74'. (...)