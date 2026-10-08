News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Dybala è una Joya: le sue invenzioni per la Roma al top

La penna degli Altri
di FedericoL
DYBALA
Aggiungi come fonte preferita su Google
E che cos'è la sfida nella sfida tra Paulo Dybala e Nico Paz se non un "regalo" recapitato dal Sudamerica? Mentre dal Monumental di Buenos Aires riecheggiano ancora le struggenti parole d'addio di Lionel Messi alla nazionale, le luci della ribalta si spostano in Italia sui suoi eredi: due generazioni a confronto, nel segno di Leo. Perché la Joya e Nico parlano la stessa lingua, quella del talento e dei numeri 10 argentini, e tra i due s'intravede pure un conseguente passaggio di testimone destinato però a materializzarsi molto in là, visto che Paulo vive i suoi 32 anni con una leggerezza tale da farci pensare che possa durare ancora a lungo. E domenica, a Como, sarà ancora lui l'uomo di maggior talento della Roma, quello chiamato più degli altri ad inventarsi un colpo ad effetto per sparigliare le carte dell'avversario.  (...) A 32 anni ha ridefinito i propri confini, barattando la fragilità (49 partite saltate nei primi 4 anni in giallorosso) con la resistenza fisica e mentale dei maratoneti (come ai tempi di Palermo e della Juve 2015-16 a 22 anni) e una condizione fisica mantenuta al top anche durante la sosta. Durante la quale ha dovuto rinunciare al saluto a Lionel in Argentina per scelta del club, al fine di evitare i lunghi e logoranti voli intercontinentali a ridosso delle sfide cruciali di campionato e coppa.  Una Joya diversa, più lunga e intensa, alla quinta stagione in giallorosso, con numeri che si commentano da soli, quindi: 497' in campo dall' inizio della stagione (fra i giocatori di movimento è sul podio dietro Bryan Cristante con 514' e Mario Hermoso con 509') , quattro assist e tre propiziate. In attesa di un nuovo gol che manca però dal 18 gennaio scorso (Torino-Roma 0-2). Perché Gasp chiede ora qualcosa in più al Dybala onnipresente e campione d'altruismo. Cioè più strappi nei sedici metri, più scatti e dribbling e più tiri potenti verso la porta, aspettando quell'acuto lontano tredici partite. (...) Ecco perché Dybala si ripresenterà alla ripresa del campionato forte di un lavoro estivo attento e scrupoloso, per resistere all'urto del tempo, e del richiamo di preparazione mirato a Trigoria durante la paura per le nazionali, grazie al quale ha migliorato ulteriormente lo stato di forma. (...)
(gasport)

APPENA ARRIVATO

gasperini

GASPERINI: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni, non ci dispiacerebbe anticipare"

Gian Piero Gasperini, dalla sua azienda vinicola, ha rilasciato un'intervista al quotidiano oggi in edicola. Oltre che di vino, il tecnico giallorosso ha parlato anche della sua Roma. Le sue parole: S...

Endrick

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Endrick: il brasiliano apre al prestito. Giallorossi sullo sfondo

Il Milan sembra far sul serio per Endrick. Come scrive il quotidiano sportivo, il brasiliano avrebbe aperto ad un trasferimento in rossonero a gennaio. Il Real Madrid non ha ancora dato l’ok all’opera...

Petrachi

Petrachi: licenziamento confermato

IL TEMPO - Vittoria per la "A.S. Roma". Non su un campo da calcio, bensì in un'aula di giustizia, quella della Cassazione. I magistrati hanno reso definitivo il licenziamento con culla società calcist...

gasperini

Gasp prepara la sfida al Como, oggi tornano gli argentini. Pellegrini: "Mi sento pronto"

Meno quattro al Como e la Roma comincia finalmente a ricomporsi. Dopo tre settimane senza campionato, Gasperini entra nella fase decisiva della preparazione del big match di domenica al Sinigaglia, do...

NOTIZIE POPOLARI
images (84)

Pedro dice addio al calcio: nel suo messaggio social non c'è la Roma (VIDEO)

chiesa

Calciomercato Roma: anche Chiesa tra i nomi per gennaio

83543d27-7632-4ed0-bfbe-905f9d26fdb8

VIDEO - Malen e l’inno della Roma nelle cuffie: “Bobby cosa stai ascoltando?”

Doumbia

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi su Doumbia. C'è anche la Juventus. Lo Sporting fa muro

sarri

Sarri sull’addio di De Roon: “Con me non ha mai parlato"

gettyimages-2256137067

Arena, il The Guardian lo esalta: è tra i migliori 60 prospetti nati nel 2009

VAI AL CANALE
Foto
Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Trigoria, ripresa degli allenamenti 06.10.2026

Loading