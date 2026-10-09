Roma e Como. Show mondiale

«C'erano quattro spagnoli, tre francesi e... un italiano». Sembra l'inizio di quelle barzellette che da ragazzini ci facevano tanto ridere alle elementari; in realtà è quello che vedremo domenica a Como. Dei 22 calciatori in campo, il rischio che il solo Mancini
sia italiano è alto. Anzi altissimo se, come sembra, Pellegrini - fermo dal 10 aprile - dovrebbe subentrare in corsa (come Pisilli) e Kean partirà dalla panchina (insieme a Liberali e Ricci) perché non al meglio. Per carità, non è una ricerca di sciovinismo nel pallone e non è nemmeno la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima (nella passata stagione ci fu un Como-Udinese con il solo Zaniolo; due anni fa Bologna-Udinese con Lucca, fino ad arrivare ad un Inter-Udinese del 2016 senza nemmeno un azzurro tra i 22). È però abbastanza curioso che nei giorni dove si celebra la Nazionale ritrovata e l'amor patrio pallonaro, la partita di cartello del nostro campionato, quella che preannuncia spettacolo, gol e che potrebbe decretare l'anti-Inter non preveda che un italiano, per di più difensore, titolare. Al Sinigaglia, sarà quindi la Spagna
a regalare il maggior numero di rappresentanti: quattro, tre per il Como (Milla, Ramon e Valle) e uno per la Roma
(Hermoso). Tre i francesi (Butez, Koné e Da Cunha) e gli argentini (Dybala, Molina e Paz), due olandesi (De Roon e Malen), altrettanti brasiliani (Wesley e Couto) e poi un arcobaleno che farà il giro del mondo, dal Senegal di Diao, passando per la Costa d'Avorio di Ndicka fino ad arrivare al greco Douvikas. In totale, 13 nazionalità diverse, compresa quella italiana di Mancini che conferma, oltremodo, la tendenza di parlare straniero della nostra serie A. Sinora, nelle prime 5 giornate di campionato, i 20 club che vi partecipano hanno utilizzato 454 calciatori. Di questi, secondo un'analisi di Transfermarkt.it, il 71,9% è straniero. In questo contesto sarebbe curioso capire per chi farà il tifo il ct dell'Under 21 Baldini (prima della sosta si era lasciato scappare di aver tifato il Frosinone di Alvini piuttosto che il Como, perché «rappresentante del nostro calcio») che però non potrà non plaudere i due club per un'altra peculiarità: tra le big del nostro torneo sono quelle con l'età media più bassa di calciatori utilizzati (24,5 i lariani e 25,8 i giallorossi). Tanti dunque gli Under 23 che stanno trovando spazio: Diao, Paz, Valle, Rodriguez, Liberali, Ramon, Baturina per il Como; Pisilli, Lulli, Ghilardi, Castro, Soulé, Wesley e Mora per la Roma. Numeri, almeno quelli della truppa Gasperini
, annacquati tra l’altro dai “tre vecchietti” che ancora hanno molto da dire (Dybala, Hermoso, De Roon) (…)
Curiosità a parte, Como-Roma si prospetta a diventare uno show mondiale
. (...) Da una parte Dybala
e Malen
, dall'altra Paz e Baturina, in mezzo Koné e Da Cunha, sulle fasce Wesley contro Couto e Molina contro Valle. Per non parlare dei reparti difensivi con Gasp
che dovrebbe tornare all'antico (Mancini-Ndicka-Hermoso) e Fabregas
che si affiderà al pacchetto di centrali Ramon-Chalobah. Da qualsiasi parte la si guardi, una partita che profuma di spettacolo. Gasp ha la tentazione Mora: non sarebbe una novità visto che il portoghese è stato spesso utilizzato quando la Roma ha affrontato squadre che si difendono a quattro. Tra l'altro Soulé
è tornato soltanto ieri mattina e svolgerà - insieme ai connazionali Castro e Balerdi - il primo allenamento in gruppo soltanto in giornata. Per questo le quotazioni del lusitano salgono dopo le prove nell'amichevole contro la Sorianese, squadra di Eccellenza, svolta a porte chiuse a Trigoria e conclusasi 20-0 per i giallorossi.