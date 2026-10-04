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Fabregas: “Gasperini? Ho grande rispetto per lui. Mi piace ascoltare chi ne sa più di me”

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di Matteo Esposito
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Cesc Fabregas parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento. L’allenatore del Como, tra gli ospiti della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul rapporto con i colleghi e sull’importanza del confronto con gli allenatori più esperti, citando proprio il tecnico della Roma come esempio. 
“Ci sono stati scambi, scambi accesi con dei colleghi, è vero. Io stesso sbaglio molte volte, sono ancora giovane e spesso sono ancora emotivo. Io spero che un allenatore più esperto, se sbaglio, me lo dica. Per esempio Gasperini, per cui ho grande rispetto. A me piace ascoltare le persone che sanno più di me. Non si può tenere la stessa amicizia o rapporto con tutti, siamo tutti diversi”.

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