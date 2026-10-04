Fabregas: “Gasperini? Ho grande rispetto per lui. Mi piace ascoltare chi ne sa più di me”

Cesc Fabregas parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento. L’allenatore del Como, tra gli ospiti della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul rapporto con i colleghi e sull’importanza del confronto con gli allenatori più esperti, citando proprio il tecnico della Roma come esempio.

“Ci sono stati scambi, scambi accesi con dei colleghi, è vero. Io stesso sbaglio molte volte, sono ancora giovane e spesso sono ancora emotivo. Io spero che un allenatore più esperto, se sbaglio, me lo dica. Per esempio Gasperini, per cui ho grande rispetto. A me piace ascoltare le persone che sanno più di me. Non si può tenere la stessa amicizia o rapporto con tutti, siamo tutti diversi”.