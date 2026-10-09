Malen: "Gasperini è speciale perché sai che non ti mentirà mai. Dybala? Il feeling è stato immediato"

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Ti dice qualcosa Dymalen o Dybalen? È una crasi. Pensavo: o Paulo conosce folandese o tu il castigliano. Oppure, più prosaicamente, parlate la stessa lingua in campo.

«Dymalen... fa pensare alla connessione, si, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato».

Psv, Borussia, Aston Villa, Roma. Hai sempre segnato tanto.

«Mai così tanto. E fin dalle prime giornate».

Cosa è cambiato?

«Penso un po' tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. lallenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo».

Fosti tu a voler lasciare l'Aston Villa o fu Emery a spingerti all'uscita?

«Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore».

Una cosa che mi ha impressionato del tuo modo di giocare e che ha colpito un po'tutti, è la capacità di pulire i palloni sporchi quando ti arrivano al limite dell'area.

«No, non sporchi, direi palloni non buoni. Non buoni è corretto. Questa cosa, si, mi riesce bene».

Cosa ti ha colpito maggiormente della Roma?

«L'importanza del club, i tifosi, l'allenatore, i compagni, tutte cose che contribuiscono al successo, lo facilitano».

Quale è il momento più importante della tua nuova avventura?

«La prima partita. Cominciare molto bene, segnando una tripletta, è stato fondamentale. Come squadra, you know, eravamo forti e connessi, la sensazione che ho provato è stata subito molto buona. Da momenti come questo possiamo partire per costruire e fare qualcosa di speciale".

Adesso puoi confessarlo perché la sosta è finita. Eri infortunato al punto da non poter rispondere alla convocazione dell'Olanda oppure «poco infortunato», come ha detto Xavi?

«Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale». [...]

Alcuni tuoi colleghi sostengono di aver vomitato per sfinimento dopo i primi allenamenti con Gasperini. È successo anche a te?

«Non mi è successo, però posso dire che a volte sono pesantissimi» [...]

Oltre a Svilar, chi ti ha sorpreso?

«Tanti, Pisilli è molto giovane, l'ho visto subito, ha qualità. Manu, fantastico. Alcuni li conoscevo dall'Olanda. Marten ad esempio».

Hai avuto una formazione singolare.

«Ho giocato nell'Ajax quand'ero giovanissimo, a sedici anni mi hanno preso all'Arsenal e a diciotto al Psv, nella seconda squadra. Differenti culture, lo stile olandese, quello inglese, è stato importante».

Donny, a fine stagione chi avrà segnato di più tra te e Lautaro?

«Meglio che mi concentri su me stesso». [...]

Cos'ha Gasperini di tanto speciale?

«Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente».

Fa saltare le sedie nello spogliatoio.

«È successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo». [...]

(corsport)