Le giallorosse stasera all'assalto contro il Servette

IL TEMPO (A.D.P) - La Roma cerca punti. Solo vittorie in campionato e ora serve un successo anche in Champions League. Stasera al Tre Fontane la sfida col Servette, valida per la quarta giornata (ore 21, Disney+). Fin qui solo un punto per le capitoline: "Dobbiamo essere pronti, per noi è fondamentale vincere. Ci permetterebbe - ha spiegato Piovani - di affrontare le altre due gare con ancora più voglia di proseguire. Non possiamo nasconderci dietro un dito. E' una partita europea, il livello è molto più alto della A. Piano piano, comunque, ci stiamo avvicinando anche noi a questo livello, ma intanto dobbiamo cercare di fare nostra questa gara".

Fino ad ora la Roma si è affidata soprattutto ai gol di Giugliano, ma in Europa servirà il contributo anche delle altre attaccanti. Intanto sabato a Como la prima rete in giallorosso per Oliviero: "Contenta del gol, questa partita è una sorta di rivalsa in Champions visti i pochi punti raccolti".