Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Le giallorosse stasera all'assalto contro il Servette

La penna degli Altri
di R.P.
918241c6bf8c-mo16327deekw54f
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (A.D.P) - La Roma cerca punti. Solo vittorie in campionato e ora serve un successo anche in Champions League. Stasera al Tre Fontane la sfida col Servette, valida per la quarta giornata (ore 21, Disney+). Fin qui solo un punto per le capitoline: "Dobbiamo essere pronti, per noi è fondamentale vincere. Ci permetterebbe - ha spiegato Piovani - di affrontare le altre due gare con ancora più voglia di proseguire. Non possiamo nasconderci dietro un dito. E' una partita europea, il livello è molto più alto della A. Piano piano, comunque, ci stiamo avvicinando anche noi a questo livello, ma intanto dobbiamo cercare di fare nostra questa gara". 
Fino ad ora la Roma si è affidata soprattutto ai gol di Giugliano, ma in Europa servirà il contributo anche delle altre attaccanti. Intanto sabato a Como la prima rete in giallorosso per Oliviero: "Contenta del gol, questa partita è una sorta di rivalsa in Champions visti i pochi punti raccolti".

Leggi anche

Roma femminile, domani il Servette in Champions. Piovani: "Arriviamo cariche, vogliamo vincere"Roma femminile, domani il Servette in Champions. Piovani: "Arriviamo cariche, vogliamo vincere"
Roma femminile: le convocate per la sfida di Champions al ServetteRoma femminile: le convocate per la sfida di Champions al Servette

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra

Si avvicina il mercato di gennaio e la priorità di Gasperini resta un esterno offensivo. Come scrive Repubblica, però, dialogo diretto tra Gasp e i Friedkin si è rarefatto dopo l'arrivo dell'ad John G...

vincenzo vivarini allenatore teramo calcio lega pro allenatore

Vivarini: "Ho allenato Kvernadze a Frosinone, è pronto per il grande salto”

RETESPORT - Vincenzo Vivarini, ex allenatore tra le altre del Frosinone, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica parlando di Kvernadze, che piace tanto alla Roma. Le sue parole:   Kverna...

Mahamadou-Nagida-1

Calciomercato Roma, occhi puntati sul giovane Mahamadou Nagida. C'è la concorrenza di mezza Europa

A 21 anni Mahamadou Nagida si è imposto come uno dei migliori terzini sinistri della Ligue 1. Il laterale del Rennes infatti ha attirato su di se l'interesse di molte squadre. Come riporta il portale...

NOTIZIE POPOLARI
Molina

La Roma dice no all'Argentina: niente convocazione per Molina

Cristante

Italia, Mancini sulla mancata convocazione di Cristante: "Lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Ora ci servono altre soluzioni"

Gasperini D'Amico

Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria

Rabiot

Rabiot, scoppia la polemica contro gli arbitri: "Mentire continuamente non vi farà andare avanti"

lotito

Giovani tifosi della Roma a Lotito: "Resta, resta, resisti" (VIDEO)

Xavi

Olanda, Xavi su Malen: "Dobbiamo dargli fiducia e spiegargli cosa ci aspettiamo da lui in quel ruolo"

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading