Roma femminile, domani il Servette in Champions. Piovani: "Arriviamo cariche, vogliamo vincere"

Tre Fontane in Champions League contro il Servette. Le giallorosse hanno bisogno di punti per la classifica. Alla vigilia del match ha parlato in Piovani. Domani la Roma femminile, che in campionato domina a punteggio pieno, sarà impegnata alle 21 alLe giallorosse hanno bisogno di punti per la classifica. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico delle giallorosse

Come sta vivendo il gruppo l'avvicinamento a questa gara? Si percepisce che è una partita da non poter sbagliare?

"Sì, lo sentiamo e lo sanno anche le ragazze. Stamattina abbiamo visto il video sul Servette e negli occhi delle ragazze si è vista questa voglia di andare subito a giocare la partita. In questo momento ci sono grande entusiasmo e grande voglia, però abbiamo anche diverse partite alle spalle che ci hanno tolto delle energie. Quindi dobbiamo cercare soprattutto di usare la testa, è la cosa più importante. Logicamente dobbiamo metterci qualcosa in più rispetto alle precedenti partite, soprattutto in Champions. A livello di campionato abbiamo visto che le ragazze stanno facendo davvero bene, c'è la voglia di continuare a farlo e domani è l'occasione giusta per dimostrare che ci siamo anche noi in questa competizione. Volevo poi, al di fuori della domanda, ringraziare la gente e i tifosi della Roma, perché ci stanno dando una carica importante. La dimostrazione è stata quando siamo andati sotto con il Milan e abbiamo ribaltato la partita: dietro di me sentivo proprio la spinta dei tifosi. Lo stesso è successo quando siamo rimasti in dieci contro il Napoli, con una spinta incredibile che arrivava dagli spalti. Noi andiamo in campo per cercare di dare il massimo, ma quello che arriva da fuori è un'ulteriore carica per le ragazze. In questo momento ci serve davvero la spinta del pubblico e volevo ringraziare personalmente i tifosi per questo".

La partita di domani è da vincere per evitare che le ultime due gare assumano i contorni di un'impresa. Come si approccia mentalmente una partita del genere e quanta fiducia vi dà l'ottimo cammino in campionato, compresa la vittoria contro il Como?

"Sicuramente a livello mentale ci arriviamo belle cariche, perché, come hai detto giustamente, stiamo facendo un bel percorso in campionato. Logicamente, in Champions, avendo incontrato due corazzate come Barcellona e Chelsea, era difficile fare risultato, però abbiamo fatto, soprattutto con il Chelsea, un'ottima prestazione e questo è molto confortante. Ci mancano quei due punti che abbiamo buttato in Belgio ed è proprio per questo che domani diventa troppo importante per noi portare a casa questa partita, per poi giocarci le nostre possibilità a Lisbona con il Benfica e in casa con il Real Madrid. A livello mentale ci arriviamo bene perché stiamo facendo un bel percorso. Una vittoria domani sera andrebbe a impreziosire quello che di buono stiamo facendo e prenderemmo ancora più consapevolezza nei nostri mezzi, che sono parecchi, ma che dobbiamo sempre cercare di migliorare, tutti i giorni".

Come ha preparato questa partita? Come ha seguito il Servette e cosa pensa della squadra svizzera?

"Il Servette è un'ottima squadra. Io ho allenato due delle giocatrici del Servette. Conosco bene Simon, che ho allenato al Sassuolo, e conosco bene Karchouni, che è stata con me all'Inter due anni fa. Sono due giocatrici forti. C'è Marinelli, che conosciamo tutti qui in Italia. Oltre a loro, ci sono tante altre giocatrici che hanno disputato spesso la Champions League. È quindi una squadra abituata a questo tipo di competizione. Logicamente temiamo un pochettino questa partita, perché la squadra che andiamo ad affrontare ha fatto cinque gol al Leuven e anche questo è da considerare. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi, perché siamo una squadra che in questo momento sta facendo veramente bene e dobbiamo continuare su questa strada".

Un giudizio su Pilgrim: potrebbe partire titolare domani?

"Purtroppo quest'anno l'abbiamo avuta a sprazzi e con un minutaggio sempre limitato per via di qualche piccolo problema che ha avuto. Da lei ci aspettiamo sempre tanto perché è una giocatrice forte, come lo sono tutte le altre. Però ha caratteristiche che nella nostra squadra non ha nessun'altra, quindi rappresenta una soluzione diversa rispetto alle compagne".

La Roma è una squadra molto corretta: zero cartellini gialli contro Barcellona, Chelsea e Juventus. Non pensa che a volte possa servire un po' più di cattiveria, magari anche attraverso un fallo tattico?

"Il giallo si prende solo se c'è bisogno. Se non c'è bisogno, vuol dire che sono le altre a dover rincorrere. Però, giustamente, sotto questo punto di vista manchiamo un pochettino, perché siamo una squadra troppo buona per certi aspetti, che ogni tanto si specchia e alla quale piace anche guardarsi allo specchio. Nello stesso tempo, effettivamente, ci vorrebbe anche un po' di questa malizia. Secondo me contro il Como abbiamo fatto qualcosa in più, soprattutto nel secondo tempo, quando abbiamo rischiato di prendere il 2-1. Poi ci sono state due o tre situazioni in cui le ragazze sono state brave a interrompere il gioco, senza prendere il giallo. Sotto questo punto di vista sono d'accordo: dobbiamo crescere, è un aspetto che ci manca. Ma voglio vedere anche il lato positivo: significa che sono le altre a dover rincorrere e che a noi piace giocare".

Dopo la partita con la Juventus aveva parlato di una gara in grado di dare indicazioni sulla crescita della Roma. Da allora sono arrivate la buona prova contro il Chelsea e le partite con Napoli e Como. Quali indicazioni ha ricevuto? La Roma è pronta per un appuntamento così importante come quello di domani?

"Dobbiamo essere pronti domani, perché per noi è fondamentale vincere questa partita. Ci permetterebbe di affrontare le altre due con ancora più voglia di proseguire in questa competizione. Domani è un passaggio fondamentale per noi, non possiamo nasconderci dietro un dito e dobbiamo provare a vincere. È una partita difficile, come lo sono tutte. È una partita europea, come ha detto anche Betta, in cui il livello in questo momento è molto più alto rispetto a quello della Serie A. Piano piano, comunque, ci stiamo arrivando anche noi a livello di squadra e dobbiamo cercare di fare nostra questa partita".