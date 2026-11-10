Candela ci crede: "L'allenatore ha ragione, giochiamocela"

Ha ragione Gasperini , non bisogna accontentarsi. Quindi è giusto non firmare simbolicamente per il secondo posto. Poi magari l'Inter vincerà il campionato, ma la Roma ci deve credere perché ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Vederla in campo è uno spettacolo (...)

Il lavoro di Gasperini è una garanzia. Mi piace anche il modo in cui si è rapportato con la città: si è approcciato in punta di piedi e ora ha già acquisito il senso di appartenenza. Non servono infatti 20 anni per trovarlo. Se sei leale, passione e ci metti serietà nelle cose che fai la gente lo sente e ti apprezza (...)

Aver iniziato l'anno con Malen può fare la differenza. Con i suoi gol si può puntare in alto. Anche io come l'olandese venni preso nel mercato invernale. Questo sta a significare che se si hanno le idee chiare si regalano pedina che mancano a questa rosa (...)

Questa Roma ha tutto per giocarsi lo scudetto fino alla fine.

(Il Messaggero)