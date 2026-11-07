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Koné torna a disposizione. Riecco Vasquez in Serie A

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Manu Koné
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Niente Francia, ma il ritorno all'Olimpico non dovrebbe essere in dubbio. Manu Koné sarà tra i convocati stasera contro il Sassuolo dopo oltre venti giorni passati ai box a causa della lesione al flessore della coscia rimediata nella gara di Champions contro il Real Madrid. Ieri il provino finale ha dato risposte positive, non cosi tanto da pronosticare con certezza un suo impiego dal primo minuto né per convincere il ct Zinedine Zidane a convocarlo per i prossimi impegni con Italia e Turchia. Quello di Koné è l'unico recupero in extremis ottenuto da Gian Piero Gasperini prima della sosta. [...]
Pollice in giù, in vista della sfida di stasera all'Olimpico, anche per Pierluigi Gollini. Il dolore alla schiena, dopo lo stiramento accusato poco prima della partita con il Manchester United, non è ancora passato. In porta ci sarà di nuovo Devis Vasquez, che tornerà a giocare in Serie A a distanza di 16 mesi (era il 25 maggio 2025 in Empoll-Verona). [...]
(Gasport)

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