ROMA-SASSUOLO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma va a caccia di tre punti preziosi per rimanere ai vertici della classifica prima della sosta per le nazionali. Allo stadio Olimpico arriva il Sassuolo dell'ex romanista Alberto Aquilani. I neroverdi sono in piena crisi di risultati, mentre i capitolini vogliono ripartire in campionato dopo il ko di Manchester e sfruttare i big match di giornata. Oltre a Pellegrini, Rensch e Svilar, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala. Mentre da valutare le situazioni di Gollini e Koné. Il portiere va verso il forfait per il problema alla schiena, mentre il francese potrebbe strappare la convocazione dopo la lesione accusata lo scorso 14 ottobre contro il Real Madrid.

DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO IN TV E IN STREAMING

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LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Vasquez, Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora, Malen

SASSUOLO: Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Dominguez, Esposito, Laurientè

LE QUOTE

ROMA-SASSUOLO 1 X 2 EUROBET 1.53 4.10 6.20 SNAI 1.28 6.00 9.00 PLANETWIN365 1.28 6.15 9.00 SISAL 1.28 6.00 9.00