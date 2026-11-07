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ROMA-SASSUOLO: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Udinese-Roma
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La Roma va a caccia di tre punti preziosi per rimanere ai vertici della classifica prima della sosta per le nazionali. Allo stadio Olimpico arriva il Sassuolo dell'ex romanista Alberto Aquilani. I neroverdi sono in piena crisi di risultati, mentre i capitolini vogliono ripartire in campionato dopo il ko di Manchester e sfruttare i big match di giornata. Oltre a Pellegrini, Rensch e Svilar, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala. Mentre da valutare le situazioni di Gollini e Koné. Il portiere va verso il forfait per il problema alla schiena, mentre il francese potrebbe strappare la convocazione dopo la lesione accusata lo scorso 14 ottobre contro il Real Madrid.
DOVE VEDERE ROMA-SASSUOLO IN TV E IN STREAMING
Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. Per vedere la partita su DAZN è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. Inoltre coloro che sono abbonati anche a Sky potranno seguire il match sul canale 214 attivando 'Zona DAZN'.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Vasquez, Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora, Malen
SASSUOLO: Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Dominguez, Esposito, Laurientè
LE QUOTE
ROMA-SASSUOLO1X2
EUROBET1.534.106.20
SNAI1.286.009.00
PLANETWIN3651.286.159.00
SISAL1.286.009.00

Serie A

07 novembre 2026 alle 20:45
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