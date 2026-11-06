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PRUZZO: "Ripartire subito". PES: "La convocazione di Koné dipende dalla Roma"

Massimo Ascolto
di FedericoL
big massimo ascolto
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Domani si torna in campo. E la Roma ospita il Sassuolo all'Olimpico prima della sosta. Come al solito sulle radio romane si parla del momento dei giallorossi. Secondo Pruzzo dopo Manchester "bisogna ripartire subito. Il Sassuolo nonostante abbia preso dieci gol nelle ultime due partite non reagisce". Secondo Lorenzo Pes invece "Koné sta bene e la convocazione con la Francia ci potrebbe stare". 
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Dopo Manchester bisogna ripartire subito. Il Sassuolo nelle ultime due partite ha preso dieci gol: la cosa preoccupante è che non dà segnali, non reagisce. Questo permette alla Roma di gestire la partita e provare a creare pericoli davanti. Malen ogni tanto ha dei passaggi a vuoto, e Castro non gioca mai: vediamo se stavolta ci sarà spazio per lui. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)
La Roma, secondo me, non è nel suo momento migliore. A Manchester ho visto qualche errore nel gioco: non so se sia stanchezza  o qualche giocatore sotto tono. Se il Sassuolo visto nelle ultime giornate non cambia marcia, non esce dall’Olimpico con le ossa sane. (MARIO MATTIOLIRadio Radio 104.5)
La Roma deve capire chi sta bene domani con la testa. Tutti discorsi che l'allenatore conoscerà meglio di noi. E capirà quale sarà la soluzione migliore. Di sicuro la testa adesso è più importante rispetto alla gambe. Secondo me Koné in questo momento sta meglio di Dybala. (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)
Konè sta bene e secondo me la convocazione ci può stare. Se poi si preferirà la cautela evitando sia il Sassuolo che la Francia sarebbe la scelta giusta. L’ultima parola spetta alla Roma: se la Roma vuole prendersi la cautela, difficilmente verrà convocato e andrà in Nazionale. Konè però non è uno disinteressato alla nazionale. Da una parte la Roma vorrebbe trattenerlo, dall’altra c’è l’evidenza che il giocatore ha recuperato. Vedremo, aspettiamo la giornata di oggi, dovrebbe essere quella cruciale. Gollini? Difficile che ci sia domani, lui ci proverà fino alla fine ma fino a ieri era molto complesso. Quindi penso che giochi Vasquez, ma io non vedo tutta questa differenza (LORENZO PES, Tele Radio Stereo - 92.7)
su Konè c’è qualcosa che non conosciamo: vuole andare in nazionale o no? Perché se vuole andare in Nazionale, sta spingendo… Io sinceramente non lo manderei a rischiare, anche perchè la Francia gioca due partite vere, una contro l’Italia. Konè sa che in nazionale ha una concorrenza forte nel suo ruolo, ma lo paga la Roma. Perché se si rifà male stiamo da capo a dodici, e non si può (PIERO TORRIManà Manà Sport, 90.9)
Sono fermamente convinto che se la Roma giocherà l’80% delle partite in Serie A, come ha giocato questo primo quarto di stagione, difficilmente uscirà dalle prime 3 posizioni. Ad oggi si stanno facendo troppi paragoni con il Como, io continuo a ribadire che la squadra più forte è l’Inter (LUCA FERRIRadioBrunoRomafm101.5)
Lasciarsi alle spalle la sconfitta all’Old Trafford e concentrarsi sul portare a casa risultato pieno contro un Sassuolo in forte crisi è l’obiettivo primario. Sarà una giornata di campionato cruciale, visti anche gli scontri Inter - Como e Napoli - Lazio. Sarebbe bellissimo iniziare a parlare di anti Roma in questa Serie A (ROBERTA PEDRELLIRadioBrunoRomafm101.5)
La nostra vera Champions è la serie A, domani contano solo i 3 punti. Come vengono vengono, brutti sporchi e cattivi andrebbe benissimo lo stesso. Voglio godermi la domenica in relax e guardare Napoli Lazio ed Inter Como, con un sigaro ed in ciabatte (ANDREA VERDENELLIRadioBrunoRomafm101.5)

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