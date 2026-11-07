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Gioco di coppia

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Soulé Mora
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Chissà se oltre alla montagna, al coltivare vino e giocare a tennis, tra gli hobby extra-calcistici di Gasperini ci sia anche il poker. Ciò che appare evidente, però, è che il tecnico abbia in mano una doppia coppia, con cui è pronto ad alzare la posta delle ambizioni romaniste. Se da gennaio in poi ad incantare ci avevano pensato Malen e Dybala, nelle ultime settimane, senza la Joya, è stato Soulé a prendere il posto del connazionale, riuscendo nell'impresa non semplice di non farlo rimpiangere.
Il 21 tornerà soltanto dopo la sosta e quindi stasera, contro il Sassuolo, saranno ancora una volta Malen e Soulé a guidare la Roma alla ricerca dei tre punti contro il Sassuolo, per scacciare i fantasmi di Manchester e godersi un'altra sosta tra i piani alti della classifica. Merito dell'alto rendimento della Roma nel ciclo di partite che si chiuderà alle 20.45, in un Olimpico interamente giallorosso. Un frammento di stagione in cui, Gasperini e i romanisti, hanno potuto apprezzare l'evidente crescita di Soulé. Presto, forse, per parlare di consacrazione, ma la strada è quella giusta, con il mancino di Mar del Plata in grado di svestire i panni della bella promessa e indossare quelli del leader tecnico. Il tutto proprio quando la Roma ne aveva più bisogno, subito dopo l'infortunio al polpaccio di Dybala. Non un caso, forse. Non tanto per la sudditanza psicologica di Soulé verso l'idolo e amico a cui molti fanno riferimento, quanto per due fattori di campo. Il primo tattico, visto che senza la Joya per Gasperini è stato più semplice traslocare il numero 18 a destra, suo ruolo naturale. [...]
Una qualità che Soulé è tornato a mostrare di recente, con 4 assist e 2 gol all'attivo nelle ultime 7 partite. A rendere il dato più significativo c'è il livello delle squadre affrontate, visto che proprio nelle serate più complicate — contro Real Madrid, Napoli e Manchester United — è uscito fuori il suo potenziale. E pensare che in estate, il 2003 era stato individuato tra i sacrificabili dal club a caccia di plusvalenze. [...]
(Corsera)
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