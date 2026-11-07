Attacco da urlo: Gasp può battere il record con la Dea

Attacco da urlo: Gasp può battere il record con la DeaLa penna degli Altri
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Papa Leone XIV: viaggio in Sudamerica con l'aereo intitolato a Daniele De Rossi
Lo scorso aprile, Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana, ha voluto dedicare il nuovo A330 Neo a Daniele De Rossi. Un omaggio a un fuoriclasse italiano, che ha incarnato negli anni i valori de...
Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione
La Roma stasera ospita il Sassuolo e Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti sempre con il problema degli infortuni. In queste ultime partite il tecnico di Grugliasco ha dovuto pescare anche dalla Pri...
Roma-Sassuolo: oltre 62mila romanisti. Le info per chi sarà all'Olimpico (COMUNICATO)
Stasera, alle ore 20:45, la Roma ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ultimo match prima della sosta per le nazionali di novembre. Come sempre, l'Olimpico è pronto a riempirsi d'amore: sono oltre...