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Attacco da urlo: Gasp può battere il record con la Dea

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Gasperini
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Gasperini può superare.... Gasperini. Questa, Infatti, è la miglior partenza nella storia della Roma come reti realizzate (28). Il record del decennio in Serie A appartiene al Gasp atalantino che, nel 2019, ne aveva realizzate 30 nelle prime dieci giornate prima dello stop all'undicesima (0-2 col Cagliari). Ora il tecnico può superare Il suo primato, ma servono tre gol contro il Sassuolo. Prendere punti stasera, inoltre, porterebbe il 18esimo risultato utile consecutivo per i giallorossi. Solo uno in meno di Ranieri (2024-2025), la coppia Liedholm-Eriksson e quella Andreazzoli-Garcia. [...] 
(Gasport)

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