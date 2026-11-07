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Argentina, ridotta la squalifica per Molina: il laterale giallorosso dovrà scontare quattro turni

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
nico williams molina
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L'Argentina ha presentato ricorso per le maxi squalifiche inflitte ad alcuni dei calciatori, tra cui il romanista Nahuel Molina, al termine della finale Mondiale persa contro la Spagna. Il laterale giallorosso era stato squalificato per ben sette turni, ma il ricorso ha ridotto la squalifica di tre giornate. Quindi, Molina, dovrà saltare quattro partite. La sanzione economica, però, resta: una multa da 60mila dollari.
Nessuna riduzione, invece, per l'ex giallorosso Leandro Paredes: le giornate di squalifica restano dieci.
La federazione argentina ha comunicato che presenterà ricorso al TAS: "I prossimi passi per la tutela dei diritti del giocatore e dell'AFA saranno la richiesta delle motivazioni delle decisioni e, contestualmente, il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) per una nuova revisione, in quanto l'AFA ritiene di avere sufficienti elementi di fatto e di diritto per proseguire con tale ricorso".
(afa.com.ar)
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