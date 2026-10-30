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Gasp si affida a Gollini: "Ora ha la mia fiducia"

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Gollini Mora
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Niente da fare per il recupero sprint di Mile Svilar. Gli ultimi esami hanno confermato i tempi di attesa fissati tre settimane fa, dopo la frattura da stress al quinto dito del piede destro. La guarigione del portiere (...) procede bene. Ma le speranze di Gian Piero Gasperini si sono infrante ancora sul bollettino dei medici, che – come nel caso di Paulo Dybala – hanno frenato l'entusiasmo del tecnico.
«Spero di riavere Svilar tra giovedì e venerdì. Mi piacerebbe convocarlo per la trasferta contro il Manchester United», le parole di Gasperini (...) Per questo, Svilar salterà anche la gara casalinga contro il Sassuolo, in programma il 7 novembre, prima della sosta delle nazionali.
Nell'attesa di riaverlo titolare, la Roma resta in buone mani. Pierluigi Gollini ha conquistato la fiducia di Gasperini e dei tifosi. «Sono molto felice per quello che ha fatto in queste ultime partite (...)», il giudizio del tecnico dopo le parate decisive contro il Cagliari. Nell'ultimo anno, i due hanno messo da parte le vecchie ruggini, restaurando un rapporto di fiducia che a Bergamo (...) s'era incrinato (...).
Con l'arrivo di Gasperini, Gollini viveva a Trigoria da separato in casa. Un anno dopo difende da titolare la porta della Roma e punta al rinnovo del contratto in scadenza (...) Ora si prepara alla consacrazione definitiva: altre tre partite – le trasferte di Udine e Manchester e poi il Sassuolo – da protagonista.
(La Repubblica)

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