News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Svilar torna dopo la sosta: è questa la decisione della Roma

Altre
di R.P.
Svilar
Aggiungi come fonte preferita su Google
Mile Svilar tornerà dopo la sosta. Quindi niente Udinese, Manchester United e Sassuolo. Questa è la decisione della Roma, secondo il giornalista, dopo che il portiere questa mattina si è sottoposto a ulteriori esami dopo l'infortunio al piede.

Leggi anche

Svilar, esami verso ManchesterSvilar, esami verso Manchester
InfortunioSvilar

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

wesley brasile senegal

Instagram, Wesley festeggia la convocazione con il Brasile: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli e traguardi" (FOTO)

Wesley festeggia la nuova chiamata con la maglia della Seleção, dopo aver dovuto rinunciare ai Mondiali a causa di un infortunio. Attraverso il proprio profilo social, l'esterno della Roma ha espresso...

manna

Manna: "Quando ho firmato con il Napoli per la panchina pensavo a Gasperini e Conte" (VIDEO)

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto nell'ultimo episodio del podcast Colpi da maestro, svelando diversi retroscena di mercato e di campo. Parlando delle scelte tecniche vis...

Zaniolo

Udinese in cerca della vittoria che manca da agosto: fiducia a Zaniolo contro la Roma

L'Udinese è tornata al lavoro in vista della sfida casalinga contro la Roma dopo il pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro il Parma. Un punto che ha interrotto la serie negativa di sconfitte e...

NOTIZIE POPOLARI
chiesa

Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

balerdi

Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni

Dybala

Dybala, la lesione è smaltita e non c'è stata nessuna ricaduta: ieri l'argentino ha svolto fisioterapia

Oliver Månsson

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi puntati sul baby talento Oliver Månsson dell'IFK Göteborg

de rossi spalletti

Spalletti e De Rossi insieme nel prepartita di Genoa-Juve: “Dopo mio padre è l’allenatore che più mi ha segnato, il più forte di tutti”

gasperini-in-the-box-1

Non conta la lunghezza ma la prestazione

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di venerdì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading