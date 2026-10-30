Koné si allena, ci sarà col Sassuolo

Prima di partire per un lungo viaggio la Roma è tornata ad allenarsi. Oggi la squadra volerà in Friuli (...) spostandosi a Manchester lunedì, alla vigilia della gara di Champions contro lo United.

Una doppia trasferta che la Roma affronterà ancora con gli uomini contati. Oltre a Svilar (...) non sono arrivate buone notizie da Dybala: personalizzato per l’argentino, che avverte ancora fastidio. Oltre a Svilar (...) non sono arrivate buone notizie da Dybala:, che avverte ancora fastidio. Koné è guarito (...) e potrebbe tornare contro il Sassuolo insieme alla Joya.

Niente conferenza per Gasperini, che studia nuovi cambi in difesa – Hermoso e Balerdi hanno smaltito i loro acciacchi – mentre Mora è favorito su De Roon, con Cristante-Pisilli in mediana. Davanti riecco Malen dall’1’, oltre al solito Soulé.

(Corsera)