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Koné si allena, ci sarà col Sassuolo

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Koné
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Prima di partire per un lungo viaggio la Roma è tornata ad allenarsi. Oggi la squadra volerà in Friuli (...) spostandosi a Manchester lunedì, alla vigilia della gara di Champions contro lo United.
Una doppia trasferta che la Roma affronterà ancora con gli uomini contati. Oltre a Svilar (...) non sono arrivate buone notizie da Dybala: personalizzato per l’argentino, che avverte ancora fastidio. Koné è guarito (...) e potrebbe tornare contro il Sassuolo insieme alla Joya.
Niente conferenza per Gasperini, che studia nuovi cambi in difesa – Hermoso e Balerdi hanno smaltito i loro acciacchi – mentre Mora è favorito su De Roon, con Cristante-Pisilli in mediana. Davanti riecco Malen dall’1’, oltre al solito Soulé.
(Corsera)

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Koné

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