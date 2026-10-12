Dybala carico per il Real Madrid: "Con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più". E per il futuro vuole solo la Roma

Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più". si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid . L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europea, è pronto a godersi l'atmosfera dell'Olimpico in un match stellare: "".

La Joya ha parlato anche del rapporto che ha instaurato con l'Italia: "Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Un finale che Dybala si auspica possa essere nella Capitale: "Dove? A Roma e con la Roma. Ma è prematuro parlarne".