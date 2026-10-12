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Dybala carico per il Real Madrid: "Con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più". E per il futuro vuole solo la Roma

Interviste AS Roma
di Fabio D'Ascanio
Paulo Dybala
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Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europea, è pronto a godersi l'atmosfera dell'Olimpico in un match stellare: "Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più".
La Joya ha parlato anche del rapporto che ha instaurato con l'Italia: "Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Un finale che Dybala si auspica possa essere nella Capitale: "Dove? A Roma e con la Roma. Ma è prematuro parlarne".
(Prime Video UEFA Champions League Magazine Show)
P. Exequiel Dybala

P. Exequiel Dybala

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