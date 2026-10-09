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Instagram, Dybala annuncia il ritorno al lavoro. Castro scherza nei commenti con Soulé: "Dov'è il fotografo?" (FOTO)

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di Paolo Rosi
dybala ig
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Paulo Dybala è tornato al lavoro e lo ha annunciato sui social. L'attaccante argentino ha pubblicato su Instagram alcuni scatti accompagnati dalla didascalia «Tornato a lavorare», ricevendo anche l'apprezzamento dell'account ufficiale della Roma.
Tra i commenti spicca quello di Santiago Castro, che cita Matías Soulé, e scherza con il connazionale chiedendogli: «Dov'era il fotografo?».
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