Instagram, Dybala annuncia il ritorno al lavoro. Castro scherza nei commenti con Soulé: "Dov'è il fotografo?" (FOTO)

Osvaldo, dall'Argentina: migliorano le condizioni dell'ex calciatore giallorosso

ott 09, 19:09

L'infezione che ha portato al ricovero di Daniel Osvaldo sarebbe partita da una carie non curata in tempo. A riferirlo è Infobae al Amanecer, spiegando che l'ex attaccante della Roma ha raccontato per...