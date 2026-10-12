Roma-Real Madrid a Letexier: quattro precedenti con i giallorossi. L'ultimo il successo contro il Porto. Ecco il bilancio

Per il direttore di gara francese sarà il quinto incrocio in carriera con la Roma: Letexier ha sempre arbitrato la Roma in Europa League. Il bilancio per i giallorossi è di due vittorie e due sconfitte. Il primo incontro è stato proprio con José Mourinho sulla panchina giallorossa, la sconfitta per 2-0 in casa dello Slavia Praga. Nella stessa stagione, ma con Daniele De Rossi in panchina, Letexier è stato l'arbitro del netto successo contro il Brighton per 4-0 nell'andata degli ottavi di finale. Il francese è stato protagonista nella competizione giallorossa avendo arbitrato anche il ko interno per 0-2 nella semifinale contro il Bayer Leverkusen. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2024-2025: il 3-2 contro il Porto con Claudio Ranieri in panchina valido per il ritorno dei play off di Europa League.

Proprio contro la formazione portoghese Ranieri fece i complimenti a Letexier: “Un enfant prodige francese, è stato designato per la finale dell’Europeo e quando ero in Ligue 1 ha diretto alcune mie partite. Lui è bravissimo. Ho 1200 gare e non ho mai detto niente sugli arbitri, a me va bene tutto, so che fanno un mestiere difficilissimo”.

Letextier lo scorso anno arbitrò il Real Madrid ma affrontando José Mourinho nel match tra il Benfica e i Blancos. Lo Special One venne espulso per proteste a seguito del caso Prestianni-Vinicius, con l'argentino che venne accusato di razzismo e squalificato per sei giornate. Nel complesso, il fischietto francese ha arbitrato sei volte il club spagnolo: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte è il bilancio.

LR24