Roma-Real Madrid a Letexier: quattro precedenti con i giallorossi. L'ultimo il successo contro il Porto. Ecco il bilancio

Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri e ora nuovo opinionista di Dazn nel programma della domenica sera, ha parlato del cartellino rosso inflitto a Malen nel match tra Como e Roma. Ecco le sue...
Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europe...
A seguito dello 0-0 tra Como e Roma, match bloccato e giocato a ritmi elevati al Sinigaglia, il terzino brasiliano dei lariani Yan Couto è intervenuto ai microfoni di Como TV. Nonostante la superiorit...
Un legame profondo, un dolore difficile da superare e un ricordo che continua a vivere nel tempo. Francesco Totti torna a ricordare il padre Enzo, scomparso il 12 ottobre 2020, attraverso una storia p...
Loading