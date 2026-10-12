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Roma-Real Madrid a Letexier: quattro precedenti con i giallorossi. L'ultimo il successo contro il Porto. Ecco il bilancio

Focus
di Fabio D'Ascanio
Letexier
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Sarà François Letexier l'arbitro della super sfida che attende la Roma mercoledì sera allo stadio Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex José Mourinho per il secondo match della fase campionato della Champions League.
Per il direttore di gara francese sarà il quinto incrocio in carriera con la Roma: Letexier ha sempre arbitrato la Roma in Europa League. Il bilancio per i giallorossi è di due vittorie e due sconfitte. Il primo incontro è stato proprio con José Mourinho sulla panchina giallorossa, la sconfitta per 2-0 in casa dello Slavia Praga. Nella stessa stagione, ma con Daniele De Rossi in panchina, Letexier è stato l'arbitro del netto successo contro il Brighton per 4-0 nell'andata degli ottavi di finale. Il francese è stato protagonista nella competizione giallorossa avendo arbitrato anche il ko interno per 0-2 nella semifinale contro il Bayer Leverkusen. L'ultimo incrocio risale alla stagione 2024-2025: il 3-2 contro il Porto con Claudio Ranieri in panchina valido per il ritorno dei play off di Europa League.
Proprio contro la formazione portoghese Ranieri fece i complimenti a Letexier: “Un enfant prodige francese, è stato designato per la finale dell’Europeo e quando ero in Ligue 1 ha diretto alcune mie partite. Lui è bravissimo. Ho 1200 gare e non ho mai detto niente sugli arbitri, a me va bene tutto, so che fanno un mestiere difficilissimo”.
Letextier lo scorso anno arbitrò il Real Madrid ma affrontando José Mourinho nel match tra il Benfica e i Blancos. Lo Special One venne espulso per proteste a seguito del caso Prestianni-Vinicius, con l'argentino che venne accusato di razzismo e squalificato per sei giornate. Nel complesso, il fischietto francese ha arbitrato sei volte il club spagnolo: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte è il bilancio.
LR24

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