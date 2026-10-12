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Roma-Real Madrid: arbitra Letexier. Al VAR Higler

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Letexier
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La Roma si appresta ad ospitare all'Olimpico il Real Madrid di José Mourinho. A dirigere la sfida di mercoledì sera sarà il francese Francois Letexier. Il direttore di gara sarà coadiuvato dai connazionali Cyrill Mugnier e Mehdi Rahmouni. Il quarto uomo sarà Bastien Dechepy. 
La squadra VAR, invece, è completamente olandese: Dennis Higler al monitor e Pol van Boekel come AVAR. 

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