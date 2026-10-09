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Roma-Real Madrid, il programma della vigilia: alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini, alle 15:00 la rifinitura

Coppe europee
di FedericoL
gasperini
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Mercoledì sera la Roma affronterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico per la seconda giornata di Champions League. Già definito il programma della vigilia: alle ore 13 di martedì ci sarà la conferenza stampa di Gasperini ed un giocatore. Alle 15 invece la rifinitura a Trigoria (15’ aperti alla stampa). Per il Real, prevista alle 18 la conferenza stampa di José Mourinho e e un calciatore allo stadio Olimpico.
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