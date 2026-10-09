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Real Madrid, Mourinho sulle condizioni di Mbappè: "Il suo ginocchio ha una storia clinica che non può essere ignorata, c'è un piano di recupero"

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di FedericoL
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Alla vigilia della sfida contro il Villareal, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa delle condizioni di Mbappe, pochi giorni da Real Madrid-Roma. Le sue parole: " Io, onestamente... e non vivo qui in Spagna da circa 13 anni, ma penso che mi conosciate un po'... non mento. Potrei cercare di eludere... potrei cercare di essere furbo ed evitare alcune delle domande più complicate che potrebbero farmi, ma non mento. A nessun livello. Mbappé è stato qui, ha ricevuto la diagnosi, ha fatto una visita ambulatoriale perché il suo ginocchio ha una storia che non può essere... Come si dice? Dimenticata! Non può essere dimenticata. Totale accordo tra la diagnosi del Real Madrid e quella di questa clinica ambulatoriale. C'è un piano di recupero che non avete bisogno di conoscere nei dettagli. Prima c'era la discoteca che non era una discoteca. Era una discoteca trasformata in una location per un evento privato. Poi c'era la bicicletta in Svizzera, che era semplicemente un hotel di piccole case dove ogni casa aveva un paio di biciclette per andare nella zona centrale dei ristoranti, la zona comune di questo tranquillo hotel. Volete una storia? Tocco ferro perché il calcio è calcio, ma... Volete una storia? È la prima volta negli ultimi dieci anni che il Real Madrid arriva a metà ottobre senza un solo giocatore infortunato. Bella, vero? Ma non vi piace".
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