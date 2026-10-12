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Como-Roma, Rocchi sul rosso a Malen: "Un grave fallo di gioco non può essere cancellato"

Campionato
di Fabio D'Ascanio
gianluca rocchi
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Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri e ora nuovo opinionista di Dazn nel programma della domenica sera, ha parlato del cartellino rosso inflitto a Malen nel match tra Como e Roma. Ecco le sue parole: "Se commetti un grave fallo di gioco o una condotta violenta, ciò che è successo prima non sana il fallo e non si può cambiare la decisione tecnica. Ad esempio, se un giocatore è in fuorigioco e poi commette un grave fallo da espulsione, il rosso rimane e si riprende con il fuorigioco. La sanzione tecnica non esclude quella disciplinare".

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