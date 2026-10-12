Como-Roma, Rocchi sul rosso a Malen: "Un grave fallo di gioco non può essere cancellato"

Paulo Dybala si racconta a due giorni dalla super sfida in Champions League contro il Real Madrid. L'argentino, che in questi anni ha combattuto per riportare la Roma nella massima competizione europe...
A seguito dello 0-0 tra Como e Roma, match bloccato e giocato a ritmi elevati al Sinigaglia, il terzino brasiliano dei lariani Yan Couto è intervenuto ai microfoni di Como TV. Nonostante la superiorit...
Un legame profondo, un dolore difficile da superare e un ricordo che continua a vivere nel tempo. Francesco Totti torna a ricordare il padre Enzo, scomparso il 12 ottobre 2020, attraverso una storia p...
Sarà François Letexier l'arbitro della super sfida che attende la Roma mercoledì sera allo stadio Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex José Mourinho per il secondo match della fase campion...
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