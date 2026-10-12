Como-Roma: la moviola dei quotidiani. Fabbri bocciato: rosso a Malen giusto, ma prima c’era fallo. Wesley-Diao, niente espulsione

La Roma pareggia 0-0 contro il Como al Sinigaglia al termine di una gara condizionata dall’espulsione di Donyell Malen nella ripresa. Sotto la lente dei quotidiani finisce soprattutto la direzione di Michael Fabbri , giudicata insufficiente da tutte le testate prese in esame. Il rosso all’olandese viene considerato corretto, ma pesa il fallo precedente non fischiato su Malen. Discussioni anche sull’intervento di Wesley su Diao nel finale del primo tempo. La media voto dell’arbitro è 4,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5

Nel recupero del primo tempo, Diao lanciato verso la porta viene sgambettato da Wesley: non c’è intenzionalità, è un incrocio di gambe ma falloso e Fabbri lascia correre. Manca il fischio e il giallo per il brasiliano, non il rosso perché al centro c’è Ndicka che potrebbe intervenire. All’8’ della ripresa giusto il rosso diretto a Malen per un’entrata pericolosa a piedi uniti sulle caviglie di Kaiki. Prima però c’è una evidente strattonata di Ramon sull’olandese che perde ritmo e postura (era fallo).

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4

Decisione giusta, secondo le direttive di Orsato, anche se qualche secondo prima lo stesso Malen è trattenuto un paio di volte per la maglietta da Ramon. Se l’arbitro avesse fermato il gioco, tutto il resto non sarebbe accaduto. [...] Fa saltare in panchina Fabregas, invece, il mancato fallo di Wesley su Diao diretto verso la porta. Un errore del direttore di gara non corretto dal Var, poiché l’intervento sarebbe stato punibile soltanto con un’ammonizione e non con l’espulsione. [...] Insufficiente, dunque, la direzione di gara di Fabbri.

IL ROMANISTA - VOTO 4,5

Fino al minuto di recupero del primo tempo a Fabbri possiamo imputare “solo” di non aver ammonito Caqueret per aver impedito a Hermoso la ripresa del gioco. [...] Poi al 46’ con Diao scappato in velocità in posizione laterale, come in occasione della gara della scorsa stagione, Wesley lo insegue toccandolo con le ginocchia in corsa. [...] Il romanista, memore delle sempre troppo “fragili” gambe del senegalese, fa di tutto per non impattare. Fabbri interpreta come, crediamo, vorrebbe Orsato e lascia correre.

Poi l’episodio che cambia la partita, quella della Roma di sicuro: Ramon trattiene ripetutamente Malen, Fabbri dà il vantaggio, l’olandese però perde il pallone e entra duro su Kaiki che sta riconquistando la sfera. Fabbri è di spalle all’azione e si “fida” del salto plateale di Donyell per riconquistarla: l’intervento è tosto, ma sul pallone, non cattivo, basso [...] ovviamente prende anche il giocatore e questo “aiuta” Fabbri a prendere la decisione da zona grigia. Rosso diretto per grave fallo di gioco.