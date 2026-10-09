Dazn, Gianluca Rocchi nuovo opinionista: sarà ospite fisso nel programma della domenica sera

Il big match della sesta giornata di Serie A è senza dubbio Como-Roma. La squadra di Gasperini è attesa dal match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 12:30, contro la formazione guidata da...
Dopo aver conquistato 13 punti su 15 disponibili nelle prime giornate di campionato, la Roma è pronta a ricominciare il suo cammino in Serie A contro il Como nella gara valida per la sesta giornata de...
Il Friedkin Group ha deciso di mettere in vendita l'Everton. I proprietari della Roma hanno aperto alla vendita completa del club inglese. La proprietà statunitense è quindi alla ricerca dell'acquire...
Ci mancava solo l'insulto razzista ad agitare le acque in casa della Juve Stabia, il club di serie B già scosso dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il proprietario della società Alfredo Guer...
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