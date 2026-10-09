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Dazn, Gianluca Rocchi nuovo opinionista: sarà ospite fisso nel programma della domenica sera

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di Fabio D'Ascanio
gianluca rocchi
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Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, entra a far parte della squadra di DAZN. L'ex arbitro sarà opinionista fisso nel programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta. Ecco le sue parole: "Desidero ringraziare Dazn per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali".
Arbitrorocchi

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