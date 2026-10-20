Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: c'è anche Cristante (COMUNICATO)

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Terza giornata di Uefa Youth League, con la Roma Primavera di mister Scala impegnata contro lo Slovan Bratislava al Tre Fontane. Ad assistere al match anche Tony D’Amico e John Galantic, oltre a Massi...
Vittoria netta della Roma nella terza giornata di Youth League, con la squadra di Scala che batte 5-0 lo Slovan Bratislava al Tre Fonte: di Paratici (tripletta), Camara e Arena le reti. Un successo ch...
Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue. "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...
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