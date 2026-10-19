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GASPERINI: "Domani non possiamo pensare che sia una partita facile, troveremo una squadra preparata"

Interviste AS Roma
di FedericoL
Gasperini (1)
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SKY SPORT - Alla vigilia della sfida contro lo Slovan Batislava, Gian Piero Gasperini ha parlato ai micrfoni dell'emittente satellitare. Le sue parole:
Si gioca ogni tre giorni: come si fa a tenere sempre alta la tensione dal punto di vista mentale e la condizione fisica?
"Questo è l’aspetto un po’ più delicato perché giocare a Como o giocare col Real Madrid sono partite che si preparano da sole, giocare con il Genoa dopo quello che è successo col Madrid è sicuramente più facile di questa partita. Con lo Slovan Bratislava che ha perso le due partite iniziali di Champions non possiamo correre il rischio di pensare che sia una partita facilmente risolvibile. La dobbiamo vincere perché la classifica ci impone di vincere la partita, ma sicuramente troveremo una squadra preparata"
Con il Genoa ha fatto sette cambi rispetto alla partita precedente: sta pensando a come gestire le rotazioni anche domani sera?
"Questo è normale perché abbiamo ancora qualche defezione, recuperiamo Malen che era squalificato, poi sabato siamo a Napoli e inizia un altro tour de force con Napoli, Cagliari, Udine, Manchester, e quindi sicuramente dobbiamo anche pensare qualche rotazione, anche se poi quello che prepari sulla carta difficilmente si avvera, perché poi in campo succede sempre altro"
A proposito di infortuni: può farci il punto sulla situazione di Dybala e Cristante?
"Cristante dovrebbe essere recuperabile per Napoli, da mercoledì o giovedì potrebbe rientrare in gruppo. Per Dybala speravamo che fosse un po’ più breve, invece l’ultimo accertamento ha evidenziato un po’ più di difficoltà e quindi andremo un po’ più lunghi”
Due settimane circa di stop?
"Difficile prevederlo però è pensabile così"
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GasperiniRoma-Slovan Bratislava

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