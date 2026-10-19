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VIDEO - Gasperini annuncia lo stop di Dybala: "Ha una minima lesione, sarà fuori un paio di settimane. Speravamo fosse più veloce il recupero"

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
dybala
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Gian Piero Gasperini annuncia lo stop di Paulo Dybala. L'ultima risonanza svolta dall'argentino ha evidenziato una minima lesione che lo costringerà a stare fuori almeno per un paio di settimane. Ecco le parole del tecnico giallorosso nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava: "Dybala speravamo fosse più veloce il recupero, invece l'ultima risonanza evidenzia una minima lesione quindi il recupero sarà più lungo, un paio di settimane in più".
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