GASPERINI: "Dybala non ci sarà, ha una minima lesione. Il recupero slitta di un paio di settimane. Malen e Castro insieme forse a partita in corso, ma non voglio snaturare la squadra"

Gian Piero Gasperini torna a parlare in vista del match casalingo contro lo Slovan Bratislava valido per la terza giornata della fase campionato della Champions League. Il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. Ecco le sue parole.

In una competizione come questa, avversari facili non esistono. Che caratteristiche ha lo Slovan che possono mettere in difficoltà la Roma?

"Sicuramente è una squadra dinamica, preparata dal punto di vista atletico. Ha qualche ottimo giocatore, è chiaro che nel panorama della Champions non è tra quelle di prime fascia ma in tutte le partite in Champions è difficile. Non sottovaluteremo sicuramente l'avversario anche perché abbiamo bisogno di vincere per alimentare le possibilità di andare avanti".

Può essere l'occasione per vedere il doppio centravanti?

"Castro ha fatto un gran gol l'altra sera, per caratteristiche potrebbe essere una partita in cui possono giocare insieme. Non so se dall'inizio, probabilmente a partita in corso eventualmente. Non voglio snaturare le geometrie e gli schemi di una squadra che sta facendo gol, sta creando tante situazioni, solo per la voglia di vedere giocare due giocatori insieme. C'è un reparto d'attacco che funziona, con caratteristiche diverse, per adesso va bene così. Non ho la necessità di cercare altre soluzioni, poi può essere perché è il tipo di partita che può prestarsi a questo".

Un'idea per fare rotazioni può essere mettere Pellegrini a centrocampo? O lo può fare anche Hermoso?

"Hermoso era ancora di più una situazione d'emergenza, spero non ci sia questa necessità. In questo momento ci sono Pisilli e De Roon, soprattutto De Roon ha giocato tre partite in una settimana, poi Lorenzo può essere un giocatore più offensivo o di centrocampo. In attesa di recuperare Cristante che per Napoli ci auguriamo possa essere almeno a disposizione".

C'è una quota punti che vi siete prefissati? Dybala può essere tra i convocati?

"La quota punti è sempre sui 10 punti, forse 11. Per fare questo dobbiamo vincere le partite in casa, a cominciare da domani e questo può essere sufficiente. Poi abbiamo la possibilità in trasferta anche se sono campi difficili. L'obiettivo è rientrare in questa fascia. Dybala speravamo fosse più veloce il recupero, invece l'ultima risonanza evidenzia una minima lesione quindi il recupero sarà più lungo, un paio di settimane in più"

La partita con il Genoa le ha dato più certezze?

"Non ho mai avuto dubbi sui presenti. La questione è solamente numerica dovuta al calendario fitto. I ragazzi hanno avuto sempre fiducia da parte mia. L'altra sera, infatti, ho tenuto fuori qualche altro giocatore e ho dato spazio a chi aveva meno minutaggio con la convinzione che potevamo fare il risultato lo stesso. Fare risultato è difficile, vincere in Serie A è difficile"

Cosa lo ha colpito di Lulli? Qualcosa di speciale che ha notato nel ragazzo

"Lulli lo avevo notato già l'anno scorso e lo avevo aggregato agli allenamenti della prima squadra. Lulli ha delle caratteristiche principalmente atletiche di alto livello. Ti colpiscono sempre quando c'è una caratteristica sopra la media. La sua capacità di velocità ed essere resistente a questa velocità è sempre stata di assoluto livello rispetto alla media dei calciatori. Poi è un ragazzo molto umile, con molta voglia di crescere e migliorarsi, lavorerà molto sotto l'aspetto tecnico e tattico, è giovanissimo. Ha mille cose sulle quali crescere ma anche un paio di caratteristiche che sono sopra la media. Quando ci sono queste situazioni bisogna portarle avanti"

A che punto siamo con il percorso di Mora e Gollini?

"Gollini è sempre stato un ottimo portiere, già 8-9 anni fa avevamo fatto campionati importanti insieme. Forse nell'arco della sua carriera gli è mancata della maturità che ha raggiunto magari adesso che succede a volte anche con i ragazzi. Lui ha sempre avuto ottimi mezzi, magari non aveva la stessa voglia di migliorarsi che ha in questo momento. Mora non è un giocatore che entra nelle rotazioni, è nelle rotazioni. Quando è stato disponibile ha sempre giocato, ha un fisico particolare nel senso che è abbastanza minuto ma anche giovanissimo, ma è anche un talento che si vede subito. Abbiamo la necessità di farlo crescere, lui a differenza di altri ha bisogno di strutturarsi un po' ma tecnicamente è di alto livello"