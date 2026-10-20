Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

😂L'esilarante racconto di #Totti su una visita alla prostata che il suo "fratello maggiore" Vito Scala gli ha detto di fare: "E tu cosa vuoi fare?" #AsRoma https://t.co/zTAhBucZIL— laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue. "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...
Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti?Pochissimo, del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito tit...
Stasera all'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava e la Roma, come sappiamo, deve fare la conta con le assenze che ci sono e sono importanti. Ecco perché Gasperini dopo averlo fatto debuttare contro il...
Loading