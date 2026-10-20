Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

Totti ieri sera ha presentato il suo libro, "Oltre", scritto insieme ad Alessandro Alciato, al Brancaccio. Alla fine ha raccontato un episodio particolare, una visita alla prostata che il suo amico, Vito Scala, gli ha fatto fare senza nessun preavviso. Ne sono venuti fuori tre minuti esilaranti. Francescoieri sera ha presentato il suo libro, "", scritto insieme ad Alessandro, al. Alla fine ha raccontato un episodio particolare, una visita alla prostata che il suo amico, Vito, gli ha fatto fare senza nessun preavviso. Ne sono venuti fuori tre minuti esilaranti.

"Il figlio di Vito Scala, siccome Vito per me è un fratello maggiore, è stato tutto per me e lo è ancora, abbiamo questo bellissimo rapporto, e lui mi dice qualunque cosa davanti a tutti, non si vergogna.

Vado a trovare suo figlio che doveva fare un piccolo intervento. Vito siccome è uno pesante, fa tremila battute. E gli fa: "Controlla Francesco che ha 50 anni e deve fare un controllo alla prostata". Lui sa che per questo cose impazzisco, tra controlli, punture, devi stare almeno a due metri di distanza. Allora chiamo l'altro dottore, io me ne vado ma lui mi viene a prendere. Arrivo questo, due metri, aveva un pollice...e io gli ho detto, che cosa vuoi fare tu, con questo arnese?"

"Non ti azzardare che ti uccido, non lo conoscevo, ma già lo odiavo, solo il pensiero che lui arrivava da giù, avevo la pelle d'oca". E poi rivolgendosi al pubblico: "Andate a fare la visita che è bellissima...". "Lui prende la crema - continua il racconto di Totti - se la mette in questo metro e mezzo di dito. Non indurire mi diceva, ma come non indurisco. Alla fine piano piano entra, e mi usciva dalla bocca. Sono morto. Non mi sono mosso dieci minuti. Poi mi ha messo un po' di ghiaccio e me ne sono andato".