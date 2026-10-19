Totti presenta il suo libro "Oltre": tutto esaurito al Brancaccio (FOTO)

Francesco Totti torna a incontrare i tifosi in occasione della presentazione del suo nuovo libro, Oltre. L'appuntamento è iniziato alle 21 al Teatro Brancaccio di Roma. L'evento ha registrato il tutto esaurito, con circa 1.600 persone attese per ascoltare il racconto dell'ex capitano giallorosso.

Nel volume, Totti racconta aspetti della propria vita personale e il percorso affrontato dopo l'addio al calcio giocato nel 2017. Un racconto che va oltre la carriera sportiva e ripercorre esperienze, difficoltà e cambiamenti vissuti negli anni successivi al ritiro.