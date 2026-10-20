Infortunio per Alaba: a rischio la gara contro la Roma (COMUNICATO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Francesco Totti ieri sera ha presentato il suo libro, "Oltre", scritto insieme ad Alessandro Alciato, al Brancaccio. Alla fine ha raccontato un episodio particolare, una visita alla prostata che il su...
Okaka, se la ricorda la notte di Bratislava e lei titolare al posto di Totti?Pochissimo, del resto sono passati tanti anni. Mi sono sorpreso, questo sì, quando il mister ha detto che sarei partito tit...
Stasera all'Olimpico arriva lo Slovan Bratislava e la Roma, come sappiamo, deve fare la conta con le assenze che ci sono e sono importanti. Ecco perché Gasperini dopo averlo fatto debuttare contro il...
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