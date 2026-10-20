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Infortunio per Alaba: a rischio la gara contro la Roma (COMUNICATO)

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di R.P.
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Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue.
"Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".
Il rischio che possa saltare Udinese-Roma, in programma il prossimo 31 ottobre, ci pare possa essere alto.
(Udinese.it)
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