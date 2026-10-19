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Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

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di Fabio D'Ascanio
Dybala
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Paulo Dybala non ha accusato solamente un affaticamento nel match di Champions League contro il Real Madrid. Il numero 21, uscito all'intervallo contro i Blancos, ha saltato il match contro il Genoa con la speranza di poter essere a disposizione contro lo Slovan Bratislava o con il Napoli. Gian Piero Gasperini, però, in conferenza stampa, ha annunciato come l'ultima risonanza svolta dalla Joya abbia evidenziato una minima lesione. Stop di un paio di settimane per Dybala che oltre ai match contro Slovan e Napoli salterà sicuramente anche quelli con Cagliari e Udinese. "Ci vorranno un paio di settimane in più" ha detto Gasperini. La speranza, quindi, è che possa rientrare per il match di Champions League contro il Manchester United.
P. Exequiel Dybala

P. Exequiel Dybala

ArgentinaArgentina Età 32 Attaccante

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