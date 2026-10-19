Stop Dybala: ha una piccola lesione. Ecco quando rientrerà l'argentino

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Gian Piero Gasperini annuncia lo stop di Paulo Dybala. L'ultima risonanza svolta dall'argentino ha evidenziato una minima lesione che lo costringerà a stare fuori almeno per un paio di settimane. Ecco...
Tegola Alisson Santos per il Napoli. Il brasiliano si ferma a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. L'esterno offensivo è uscito dal campo anticipatamente nel match perso contro il Venez...
Domani, alle ore 21, la Roma ospiterà allo stadio Olimpico lo Slovan Bratislava. Terzo appuntamento stagionale in Champions League per i giallorossi che hanno raccolto un punto dopo le prime due uscit...
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