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Slovan Bratislava, Yaya Toure: "Gasperini ha grande esperienza, all'Atalanta ha fatto cose incredibili" - Wimmer: "Un onore essere qui, non sarà facile contro Malen"

Coppe europee
di FedericoL
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Il tecnico dello Slovan Bratislava Yaya Toure, e il difensor Kevin Wimmer, hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma di domani sera. Le loro parole:
L'intervento di Yaya Toure
Le sue aspettative?
"Sarà interessante, voglio vedere la prestaizone della mia squadra. La Roma è forte, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Dobbiamo dare il massimo domani sera".
All'Olimpico hai vinto una Champions...
"Sì, speriamo sia un posto special anche domani. Vincere la Champions è bello: il campo sarà sempre quello. Mi sento bene, sono positiva. Vogliamo fare la miglior prestazione possibile".
L'assenza di Sporar?
"Sporar ha bisogno di qualche altro giorno e non vogliamo rischiarlo. Cerepka ha un problema alla schiena: anche lui ha bisogno di tranquillità ancora. Abbiamo anche qualche altro giocatore fuori. Gli altri sono disponbili".
Griger?
"Griger non è in lista, ma è con noi perché è del gruppo. Essere al fianco degli altri fa parte dello spirito della squadra. Per sabato dobbiamo recuperare tutti gli effettivi".
Che gara si aspetta?
"Mi aspetto una gara dura dopo la rimonta del Real, vorranno tornare sui binari. Vogliamo giocare nel modo migliore possibile e regalare emozioni ai 2000 tifosi accorsi per noi, con rispetto degli avversari. Può succedere tutto nel calcio".
Un suo giudizio su Gasperini?
"Si impara sempre. Gasperini ha grande esperienza, ha dato un apporto enorme all'Atalanta, aveva migliorato ogni aspetto del loro gioco. Il lavoro fatto lì è stato incredibile. Per me è molto complicato, ma voglio pensare alle cose in maniera semplice. Siamo contro una squadra molto forte, con alcune assenze, ma resta forte. Ti possono fare molto male. Mi focalizzo sulla mia squadra".
L'intervento di Wimmer
Emozioni?
"Sono molto emozionato. La Roma è un grandissimo club e avere l'occasione di essere qui è un onore, sarà un'esperienza fantastica per noi. Spero di fare un'ottima gara, vogliamo godercela".
L'assenza di Sporar?
"Sappiamo quanto pesa l'assenza di Sporar, quando manca il capitano tutto è più difficile. Poi, potrebbe fare anche la differenza sul campo: è il nostro bomber. Vogliamo fare comunque il massimo".
Come si ferma Malen?
"Malen è in forma, sta benissimo. Ha sempre fatto bene, anche in passato. Nelle ultime partite ha fatto diverse reti. Non sarà facile: dovremmo essere tutti molto aggressivi da subito, la Roma ha qualità. Serve una grande gara".
La partita contro il Milan dello scorso anno?
"Sono gare diverse. La Roma è forte difensivamente, fa pressione a tutto campo: è un gioco italiano. Sono preparati tatticamente, sono solidi ma anche cinici. Tutti noi dobbiamo essere aggressivi e concedere pochi spazi".
La Roma ha perso contro lo Slovan già 15 anni fa...
"Lo sapevo, un grande risultato fu per il club. Vogliamo ricreare la stessa atmosfera, anche se le cose sono cambiate molto. Sono favoriti, ma noi non siamo venuti qui per guardare. Vediamo cosa possiamo fare".
Sul derby vinto?
"Sempre bellissimo. Siamo partiti senza i migliori auspici, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene dal primo all'ultimo minuto. Non è mai stato in discussione il risultato. Essere qui è bellissimo: dobbiamo fare il massimo nel campionato per riuscire a essere in Champions sempre più spesso".
Sul nuovo format della Champions?
"Sappiamo che giochiamo contro una dele migliori d'Europa, ma vogliamo rubare qualche punto. Vogliamo fare il massimo e daremo tutto sul campo".
Roma-Slovan Bratislava

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