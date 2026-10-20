NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Youth League, Roma-Slovan Bratislava 5-0: giallorossi straripanti, tripletta per Paratici

Settore giovanile
di R.P.
HVEdigkXMAEtdu2
Aggiungi come fonte preferita su Google
Vittoria netta della Roma nella terza giornata di Youth League, con la squadra di Scala che batte 5-0 lo Slovan Bratislava al Tre Fonte: di Paratici (tripletta), Camara e Arena le reti. Un successo che permette ai giallorossi di salire a quoya 6 punti in classifica.
ROMA (3-4-2-1): Bouaskar; Marchetti, Terlizzi, Basile (77' Bonifazi); Loreti, Forni (62' Giammattei), Ballarin (77' Pallassini), Cama; Maccaroni (77' Strata), Camara (56' Paratici); Arena.A disp.: Marcaccini, Sala, Paul, Dattilo. All. Mattia Scala
SLOVAN BRATISLAVA (4-1-4-1): Gramblička; Velký, Recny, Balgo, Hajko; Holocsy (80' Simek); Treplan (68' Listmajer), Hofstadter, Kendera (68' Tomasko), Salkovic (68' Zofcak); Iuhanyak (84' Ruziak).A disp.: Straka, Petersky, Palider, Stepanovky.All. Demeter
Arbitro: Hensgens
Assistenti: De Groot-Ribbink
Quarto uomo: Forneau
Marcatori: 35' Camara, 61', 79' e 85' Paratici, 87' Arena
___________
LA CRONACA DELLA PARTITA
Secondo tempo
90- Finisce qui
87' - QUINTO GOL DELLA ROMA. Lo Slovan esce dalla partita e la Roma ne approffitta e con Arena sigla il pokerissimo.
85' - POKER GIALLOROSSO. Angolo battuto da Cama e Paratici da solo stacca di testa e sigla la sua personale tripletta.
79' - TRIS ROMA. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, Terlizzi impegna Gramblička, la palla rimane là e Paratici è lesto a realizzare il 3-0.
70' - Dagli sviluppi di calcio d'angolo Recny prova a riaprire la sfida, ma la conclusione non trova la porta.
61' - RADDOPPIO ROMA. Arena lancia Paratici che davanti Gramblička non sbaglia e trova la rete del 2-0.
55' - Il numero 17 rimane a terra, entra lo staff medico giallorosso. Giocatore costretto al cambio.
55' - Camara servito in area, arriva alla conclusione ma ostacolato dal difensore prende solo l'esterno della rete.
45' - Al via la ripresa
Primo tempo
45' - Fine primo tempo
35' - VANTAGGIO ROMA. Arena lancia Camara in campo aperto, si presenta davanti a Gramblička, apre il piatto e sigla la rete.
26' - Bello spunto di Salkovic che prende palla e si accentra, il destro a giro va non lontano dalla porta difesa da Bouaskar.
21' - Cama recupera palla e serve Arena che allarga per Camara, il suo cross basso è presa della difesa ospite. Sul continuo dell'azione Arena va vicino al gol con un colpo di testa.
10' - Primo tiro in porta della partita è di Hofstadter, bravo a Bouaskar a non farsi sorprendere sul primo palo.
1- Match al via

Leggi anche

Roma Primavera, Scala: “Gasperini guarda molto il settore giovanile. L’Under 23 sarebbe uno step di crescita” (VIDEO)Roma Primavera, Scala: “Gasperini guarda molto il settore giovanile. L’Under 23 sarebbe uno step di crescita” (VIDEO)
Youth LeagueRoma Primavera

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Galantic D'Amico

Primavera: D'Amico e Galantic presenti al Tre Fontane per la gara di Youth League contro lo Slovan

Terza giornata di Uefa Youth League, con la Roma Primavera di mister Scala impegnata contro lo Slovan Bratislava al Tre Fontane. Ad assistere al match anche Tony D’Amico e John Galantic, oltre a Massi...

3ab53f0d3e3d-eva4016

Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: c'è anche Cristante (COMUNICATO)

A poche ore dal fischio d'inizio della terza giornata di Champions League, Gasperini ha diramato i convocati per il match contro lo Slovan Bratislava. C'è anche Cristante. (AsRoma.com) VAI AL COMUNICA...

50149334b0f571227449bc2a75c2cbbd-93799-oooz0000

Infortunio per Alaba: a rischio la gara contro la Roma (COMUNICATO)

Si è fermato Alaba, il difensore ex Real Madrid adesso all'Udinese. I bianconeri, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno comunicato quanto segue.  "Udinese Calcio comunica che David Alaba ha ri...

NOTIZIE POPOLARI
totti oltre 2

Totti presenta il suo libro "Oltre": "Friedkin? Se non hanno voluto incontrarmi va bene così. Per la Roma ci sarò sempre". Gasperini in collegamento: "Rifacciamo una cena!" (FOTO e VIDEO)

totti oltre 4

Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

beljio

Calciomercato Roma, occhi su Beljo: anche Como e Betis interessate. Servono 25 milioni

3ab53f0d3e3d-eva4016

Roma-Slovan Bratislava, i convocati di Gasperini: c'è anche Cristante (COMUNICATO)

Gasperini (1)

GASPERINI: "Domani non possiamo pensare che sia una partita facile, troveremo una squadra preparata"

1095c53f-d4bf-43f0-a6c5-82fee4661388-1780411853165_1780411880--yaya_toure

Slovan Bratislava, Yaya Toure: "Gasperini ha grande esperienza, all'Atalanta ha fatto cose incredibili" - Wimmer: "Un onore essere qui, non sarà facile contro Malen"

VAI AL CANALE
Foto
Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Trigoria: la rifinitura pre Slovan 19.10.2026

Loading