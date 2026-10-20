Youth League, Roma-Slovan Bratislava 5-0: giallorossi straripanti, tripletta per Paratici

Vittoria netta della Roma nella terza giornata di Youth League
, con la squadra di Scala che batte 5-0 lo Slovan Bratislava al Tre Fonte: di Paratici (tripletta), Camara e Arena le reti. Un successo che permette ai giallorossi di salire a quoya 6 punti in classifica.
ROMA (3-4-2-1): Bouaskar; Marchetti, Terlizzi, Basile (77' Bonifazi); Loreti, Forni (62' Giammattei), Ballarin (77' Pallassini), Cama; Maccaroni (77' Strata), Camara (56' Paratici); Arena.A disp.: Marcaccini, Sala, Paul, Dattilo. All. Mattia Scala
SLOVAN BRATISLAVA (4-1-4-1): Gramblička; Velký, Recny, Balgo, Hajko; Holocsy (80' Simek); Treplan (68' Listmajer), Hofstadter, Kendera (68' Tomasko), Salkovic (68' Zofcak); Iuhanyak (84' Ruziak).A disp.: Straka, Petersky, Palider, Stepanovky.All. Demeter
Arbitro: Hensgens
Assistenti: De Groot-Ribbink
Quarto uomo: Forneau
Marcatori: 35' Camara, 61', 79' e 85' Paratici, 87' Arena
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LA CRONACA DELLA PARTITA
Secondo tempo
90- Finisce qui
87' - QUINTO GOL DELLA ROMA. Lo Slovan esce dalla partita e la Roma ne approffitta e con Arena sigla il pokerissimo.
85' - POKER GIALLOROSSO. Angolo battuto da Cama e Paratici da solo stacca di testa e sigla la sua personale tripletta.
79' - TRIS ROMA. Dagli sviluppi di calcio d'angolo, Terlizzi impegna Gramblička, la palla rimane là e Paratici è lesto a realizzare il 3-0.
70' - Dagli sviluppi di calcio d'angolo Recny prova a riaprire la sfida, ma la conclusione non trova la porta.
61' - RADDOPPIO ROMA. Arena lancia Paratici che davanti Gramblička non sbaglia e trova la rete del 2-0.
55' - Il numero 17 rimane a terra, entra lo staff medico giallorosso. Giocatore costretto al cambio.
55' - Camara servito in area, arriva alla conclusione ma ostacolato dal difensore prende solo l'esterno della rete.
45' - Al via la ripresa
Primo tempo
45' - Fine primo tempo
35' - VANTAGGIO ROMA. Arena lancia Camara in campo aperto, si presenta davanti a Gramblička, apre il piatto e sigla la rete.
26' - Bello spunto di Salkovic che prende palla e si accentra, il destro a giro va non lontano dalla porta difesa da Bouaskar.
21' - Cama recupera palla e serve Arena che allarga per Camara, il suo cross basso è presa della difesa ospite. Sul continuo dell'azione Arena va vicino al gol con un colpo di testa.
10' - Primo tiro in porta della partita è di Hofstadter, bravo a Bouaskar a non farsi sorprendere sul primo palo.
1- Match al via