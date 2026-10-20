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Calciomercato Roma, occhi su Beljo: anche Como e Betis interessate. Servono 25 milioni

Mercato
di Matteo Esposito
beljio
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La Roma guarda anche in Croazia in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista turco, i giallorossi stanno monitorando la situazione di Dion Drena Beljo, attaccante della Dinamo Zagabria.
Sul giocatore ci sono anche Real Betis e Como. Il club croato avrebbe già respinto un’offerta da 20 milioni di euro e, per lasciarlo partire, sarebbero necessari almeno 25 milioni. La volontà della Dinamo sarebbe quella di trattenere Beljo fino alla prossima estate, anche se un’offerta importante a gennaio potrebbe cambiare lo scenario.

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