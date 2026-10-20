Roma conta solo vincere

IL TEMPO (L. PES) - Cominciare a correre prima che sia troppo tardi. Stasera all’Olimpico è già tempo di Champions per la Roma che ospita lo Slovan Bratislava (fischio d’inizio ore 21, diretta Sky Sport) a caccia della prima vittoria in questa fase campionato. Il punto maturato nelle prime due partite tra Istanbul e l’amara rimonta contro il Real sono un bottino tutto sommato preventivabile per i giallorossi che ora però hanno bisogno di tre punti per cominciare a ragionare sul passaggio del turno. «È chiaro che nel panorama della Champions non è tra quelle di prima fascia - ammette Gasperini parlando degli slovacchi - ero in tutte le partite della Champions, è difficile. Non sottovaluteremo sicuramente l’avversario, anche perché noi abbiamo bisogno di vincere per alimentare le possibilità di andare avanti».

Al di là dei brutti ricordi di quel playoff di Europa League del 2011 che segnò sulla panchina l’avventura nella Capitale di Luis Enrique , lo Slovan rappresenta davvero un avversario morbido che ha già subito nove reti nelle prime due uscite in Champions con Psg e Stoccarda. «In questi ultimi anni si è sempre girati intorno ai dieci punti, forse undici. È chiaro che noi, per fare questo, abbiamo bisogno di vincere le partite in casa, a cominciare da domani (stasera, ndr), e questo potrebbe essere sufficiente. E poi abbiamo anche la possibilità comunque fuori, anche se sono campi tutti difficili. Quindi l’obiettivo è sicuramente quello di rientrare in questa fascia».

Sul discorso rotazioni il tecnico non sembra preoccuparsi troppo. Contro il Genoa sono arrivate buone risposte e il calendario resta fitto di impegni. «Questo è normale perché abbiamo ancora qualche defezione, recuperiamo Malen che era squalificato, poi sabato siamo a Napoli e inizia un altro tour de force con Napoli, Cagliari, Udine, Manchester, e quindi sicuramente dobbiamo anche pensare qualche rotazione, anche se poi quello che prepari sulla carta difficilmente si avvera, perché poi in campo succede sempre altro».