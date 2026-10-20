È una Roma a tutto gas

Senza Dybala, tocca a lui prendere per mano la Roma dal punto di vista della fantasia. E Matias Soulé lo ha fatto non appena la Joya è uscito dal campo: prima nella ripresa di Roma-Real Madrid, poi anche contro il Genoa. Due prestazioni che gli hanno rimesso addosso l’argento vivo [...]. Gasperini gli chiederà uno sforzo in più anche oggi, per cercare di superare la resistenza dello Slovan Bratislava in una partita che la Roma deve vincere a tutti i costi. Già, perché dopo la sfida di stasera i giallorossi dovranno poi recarsi prima all’Old Trafford, in casa del Manchester United, e quindi al Parco dei Principi, per affrontare il Psg. Insomma, due trasferte da far tremare i polsi, il che fa capire perché stasera per la Roma non ci sarà altro risultato che la vittoria. E con questa necessità, mista anche alla giusta pressione, un uomo chiave può essere proprio Soulé.

È quello che ha il compito di creare la superiorità numerica, saltare l’uomo, dare una pennellata di fantasia in più all’attacco giallorosso. Probabilmente andrà a fare la seconda punta, perché quando Gasperini affronta squadre che si difendono a quattro gioca sempre con l’1-2 e non con il 2-1. Ma alla fine cambia poco: Matias si trova sicuramente più a suo agio quando può mettere i piedi sulla linea del fallo laterale, ma ormai ha imparato a giocare anche più dentro il campo [...]. E stasera potrebbe anche divertirsi, andando magari a caccia del suo primo gol in Champions League . In questo inizio di stagione ha segnato in campionato contro Lecce e Atalanta, mentre nella coppa europea ha piazzato due assist contro il Real Madrid. Contro una squadra come lo Slovan, che prende tanti gol e concede più tiri di tutti, l’occasione per Mati è propizia. E da sfruttare al massimo.

Wesley pronto. Dovrà creare e aiutare dietro

Contro il Genoa ha giocato appena 12 minuti più recupero, giusto quelli necessari per poter mantenere un po’ di ritmo nella corsa. Stasera, invece, tornerà ad essere il padrone della fascia. Probabilmente la sinistra, ma non è detto che Gasperini non decida di schierarlo di nuovo a destra, come fatto contro il Real Madrid. Di certo per poter portare a casa una vittoria fondamentale stasera l’allenatore della Roma si affiderà a lui, Wesley, e alle sue sgasate. Del resto il brasiliano in questo inizio di stagione ha funzionato ad intermittenza, trovando anche qualche problema sparso. Ma se c’è stata una prestazione di alto livello, quella è arrivata proprio contro il Real Madrid, quando è stato importante anche nei recuperi e nella fase difensiva.

Oggi probabilmente dovrà occuparsi soprattutto di altro. E cioè di attaccare in fascia e creare sempre più ansie agli slovacchi dello Slovan. Dai suoi piedi, infatti, nascono spesso i pericoli per le squadre avversarie [...]. Se dovesse essere schierato a destra, la coppia con Soulé potrebbe anche riproporsi; se invece il brasiliano dovesse giocare a sinistra, avrà anche più spazio per andare, perché da quella parte giostrerà Malen, che tende ad accentrarsi lasciando spazio libero in fascia.

Ancora De Roon. Movimenti ok e letture perfette

Dopo aver giocato tre partite per intero, dall’inizio alla fine, forse si sarebbe meritato anche un po’ di riposo. E invece se gli toccherà giocare anche stasera, alla fine Marten De Roon è contento così. In carriera ha sempre detto che preferisce giocare ogni tre giorni piuttosto che una volta a settimana e lo stesso pensa anche oggi, nonostante i 35 anni. Gasperini di lui si fida ciecamente, anche per la conoscenza massima che ha dei suoi movimenti, dopo aver condiviso con lui ben otto stagioni di Atalanta. E in queste prime uscite giallorosse si è capito anche perché Gasp lo ha voluto ancora con sé: l’olandese in mezzo al campo è praticamente un professore, tra movimenti, linee di passaggio, coperture e aiuti difensivi. Un manuale a cielo aperto, sperando solo che non rallenti.

(Gasport)