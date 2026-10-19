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Gasperini blinda la Roma: nessuno nei top 5 campionati europei ha subito meno gol finora

Campionato
di Paolo Rosi
Cristante Mancini
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La Roma di Gian Piero Gasperini guida la classifica delle migliori difese dei top 5 campionati europei. Dopo il successo per 2-0 contro il Genoa, i giallorossi hanno incassato appena 3 gol nelle prime 7 giornate di Serie A. Nessuna squadra dei principali campionati europei ha fatto meglio.
Il dato conferma la solidità della squadra, capace di mantenere la porta inviolata in 5 occasioni. Gli unici gol subiti sono arrivati contro Atalanta e Inter. La Roma ha chiuso senza reti al passivo le sfide con Fiorentina, Lecce, Torino, Como e Genoa.
Questo il percorso dei giallorossi nelle prime 7 giornate:
  • Roma-Fiorentina 4-0
  • Lecce-Roma 0-4
  • Roma-Atalanta 2-1
  • Torino-Roma 0-2
  • Roma-Inter 2-2
  • Como-Roma 0-0
  • Roma-Genoa 2-0

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