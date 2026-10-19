Gasperini blinda la Roma: nessuno nei top 5 campionati europei ha subito meno gol finora

La Roma di Gian Piero Gasperini guida la classifica delle migliori difese dei top 5 campionati europei. Dopo il successo per 2-0 contro il Genoa, i giallorossi hanno incassato appena 3 gol nelle prime 7 giornate di Serie A. Nessuna squadra dei principali campionati europei ha fatto meglio.

Il dato conferma la solidità della squadra, capace di mantenere la porta inviolata in 5 occasioni. Gli unici gol subiti sono arrivati contro Atalanta e Inter. La Roma ha chiuso senza reti al passivo le sfide con Fiorentina, Lecce, Torino, Como e Genoa.

Questo il percorso dei giallorossi nelle prime 7 giornate:

Roma-Fiorentina 4-0

Lecce-Roma 0-4

Roma-Atalanta 2-1

Torino-Roma 0-2

Roma-Inter 2-2

Como-Roma 0-0

Roma-Genoa 2-0