Roma e Lazio ancora imbattute, il 'Guardian' esalta la Capitale: "Caput Mundi". In evidenza l'ascesa di Mora

Un dato da record, mai due squadre della stessa città erano riuscite a raggiungere questo traguardo. Roma e Lazio sono ancora entrambe imbattute dopo 11 giornate di campionato

Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno oltreoceano. Il prestigioso quotidiano, infatti, ha dedicato un lungo approfondimento a Roma e Lazio. La Capitale, da sempre rinomata come "Caput Mundi" viene celebrata per il rendimento calcistico di Roma e Lazio. Come si legge, in ambito calcistico è un'espressione esagerata ma il dato sulle due formazioni non è certamente banale.

Molto spazio anche per Rodrigo Mora: la crescita del classe 2007 portoghese viene più volte sottolineata sia per le prestazioni che per i gol realizzati. Quella dell'ex Porto viene definita una "rapida ascesa".

(theguardian.com)