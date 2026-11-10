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Roma e Lazio ancora imbattute, il 'Guardian' esalta la Capitale: "Caput Mundi". In evidenza l'ascesa di Mora

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di Fabio D'Ascanio
cristante mora
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Roma e Lazio sono ancora entrambe imbattute dopo 11 giornate di campionato. Un dato da record, mai due squadre della stessa città erano riuscite a raggiungere questo traguardo.
Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno oltreoceano. Il prestigioso quotidiano, infatti, ha dedicato un lungo approfondimento a Roma e Lazio. La Capitale, da sempre rinomata come "Caput Mundi" viene celebrata per il rendimento calcistico di Roma e Lazio. Come si legge, in ambito calcistico è un'espressione esagerata ma il dato sulle due formazioni non è certamente banale.
Molto spazio anche per Rodrigo Mora: la crescita del classe 2007 portoghese viene più volte sottolineata sia per le prestazioni che per i gol realizzati. Quella dell'ex Porto viene definita una "rapida ascesa".
(theguardian.com)
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