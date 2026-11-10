Roma in lutto: il saluto a Luciano Tessari, portiere e vice di Liedholm nello Scudetto del 1983

Il mondo romanista piange la scomparsa di Luciano Tessari, figura storica del club giallorosso. Protagonista della storia romanista in molteplici vesti, Tessari è stato portiere della squadra, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile, oltre a legare indissolubilmente il suo nome alla leggendaria stagione del secondo Scudetto (1982/83) come prezioso vice di Nils Liedholm.

A darne l'annuncio ufficiale è stata la società attraverso i propri canali, stringendosi con affetto al dolore della famiglia e dei suoi cari per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia e nella famiglia romanista.