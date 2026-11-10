Roma in lutto: il saluto a Luciano Tessari, portiere e vice di Liedholm nello Scudetto del 1983

Roma in lutto: il saluto a Luciano Tessari, portiere e vice di Liedholm nello Scudetto del 1983Club
L’AS Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere giallorosso, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile e vice di Nils Liedholm nella stagione dello Scudetto del 1982/83. Un pezzo della nostra storia, un uomo che ha lasciato il segno nella famiglia romanista. Il Club si stringe con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari.— AS Roma (@OfficialASRoma) November 10, 2026
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