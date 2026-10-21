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PSG, Kvaratskhelia si rompe il crociato: stagione finita, salta la Roma. In dubbio anche Dembélé e Marquinhos

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di Francesca Altobelli
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Serata dolce e amara per il Paris Saint-Germain. Nonostante il netto 4-2 inflitto al Barcellona in Champions League, in casa parigina c'è fortissima apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 59' minuto.
L'ex attaccante del Napoli è finito a terra a seguito di un duro contrasto di gioco con Xavi Espart. Nell'impatto, la gamba destra del georgiano ha subito una flessione verso l'interno, facendogli perdere del tutto la stabilità. Kvaratskhelia è stato scortato a bordo campo dallo staff medico senza riuscire a poggiare la gamba ed uscendo visibilmente zoppicante.
In mattinata è arrivata la conferma ufficiale da parte del PSG: Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la sfida di ieri contro il Barcellona. L’attaccante georgiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.
La stagione di Kvaratskhelia è dunque a rischio di conclusione anticipata: dopo la rottura del crociato e l’intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni, il PSG dovrà fare a meno della sua stella georgiana per un lungo periodo.Il numero 7 salterà sicuramente la sfida contro la Roma, in programma il 25 novembre.
Il bollettino medico del club parigino, tuttavia, evidenzia un'ulteriore emergenza in infermeria. Alla nota su Kvaratskhelia si aggiungono infatti altri due aggiornamenti: a seguito di una lesione alla coscia sinistra, Ousmane Dembélé resterà in cura nelle prossime settimane; allo stesso modo, anche Marquinhos sarà costretto ai box per le prossime settimane a causa di una lesione alla coscia destra.
Il numero 7 georgiano salterà sicuramente la sfida contro la Roma, in programma il 25 novembre. Gli altri due sono in dubbio.
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