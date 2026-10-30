Italiano su Castro: "Ha colpi da argentino, contro il Genoa ha fatto un gol da campione" (VIDEO)

Sky Calcio Unplugged, Vincenzo Italiano, oggi allenatore del Besiktas, ha parlato di Santiago Intervenuto a, Vincenzo, oggi, ha parlato di Santiago Castro , soffermandosi sul gol realizzato dall'attaccante argentino contro il Genoa.

Alla domanda sulla rete dell'ex Bologna, Italiano ha risposto: "Santi ce li ha quei colpi. In allenamento, in quei due anni a Bologna, se ne inventava di giocate da argentino, da giocatore che dentro l'area tante volte è riuscito a fare dei gol importanti. Ha fatto un grandissimo gol, una giocata davvero da campione".

Parole di grande apprezzamento da parte dell'ex tecnico rossoblù, che conosce bene Castro dopo averlo allenato per due stagioni a Bologna.