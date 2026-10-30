Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: non ci sono Dybala, Svilar e Koné

Roma, che andrà a giocare a Udine. Decima giornata di campionato domani per la, che andrà a giocare a

Gasperini, che oggi non ha parlato in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati. Non ci sono ovviamente Dybala, Svilar e Koné.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara

(AsRoma.com)