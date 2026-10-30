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Udinese-Roma: arbitra Maresca. Il fischietto di Napoli torna dopo il successo contro il Torino. Ventiduesimo incrocio in carriera con i giallorossi

Focus
di Fabio D'Ascanio
Maresca
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Udinese-Roma, match in programma domani alle ore 18, sarà diretto da Fabio Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli dirigerà per la 22esima volta in carriera la Roma. Il bilancio con i giallorossi è di 10 vittorie, 6 sconfitte e cinque pareggi.
Seconda direzione stagionale di Maresca con la Roma che ha arbitrato anche il match in casa del Torino alla quarta giornata vinto per 0-2. Nella scorsa stagione, invece, Maresca ha diretto solo una volta i giallorossi, nel derby vinto per 2-0 contro la Lazio con la doppietta di Mancini.
Il fischietto di Napoli arbitrerà per la prima volta in stagione l'Udinese. Nel complesso gli incroci con i bianconeri sono stati 20: 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte.
LR24

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